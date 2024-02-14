Reduza os gastos com preços com desconto ao reservar capacidade com antecedência.
Na IBM Cloud, queremos que você tenha soluções de pagamentos que estejam alinhadas ao seu orçamento e objetivos, e é por isso que temos o IBM Cloud Reservations: provisionamento avançado de capacidade a taxas reduzidas para planejamento de longo prazo. As reservas da IBM Cloud são ideais para organizações com cargas de trabalho sustentadas, especialmente aquelas que buscam resolver problemas de capacidade e disponibilidade da nuvem. Elas também são valiosas para as empresas que estão começando a usar a nuvem que lidam com ciclos de aquisição internos de um a três anos, e que poderiam se beneficiar de economias instantâneas sem o grande pagamento inicial. Deixe-nos ajudar você a criar um ambiente de orçamento mais previsível.
Economize até 60% nas soluções selecionadas ao escolher um prazo de um ano em comparação com os ciclos de faturamento sob demanda e pagamento conforme o uso.
Sua capacidade está disponível quando e onde você precisar. As reservas do IBM Cloud garantem capacidade dentro da zona de disponibilidade e do data center de sua escolha durante todo o período contratado.
Converta sua solução sob demanda existente para os termos de cobrança e de contrato do IBM Cloud Reservations. Anexe ou desanexe qualquer solução compatível à sua reserva.
Reduza seus gastos em até 60% com reservas de capacidade de servidores virtuais de um ou três anos. Sua capacidade é cobrada mensalmente, é garantida e não requer pagamento antecipado.
Garanta um preço mais baixo para seus Bare Metal Servers com um contrato de um ano.
Economize até 35% com um contrato de um ano ou até 55% com um contrato de três anos.
Saiba como começar a usar a capacidade reservada no IBM Cloud Virtual Servers for VPC.
Saiba como começar a usar os preços de termo do contrato no IBM Cloud Bare Metal Servers (clássico).
Saiba como começar a usar a capacidade reservada nos IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
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