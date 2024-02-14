Na IBM Cloud, queremos que você tenha soluções de pagamentos que estejam alinhadas ao seu orçamento e objetivos, e é por isso que temos o IBM Cloud Reservations: provisionamento avançado de capacidade a taxas reduzidas para planejamento de longo prazo. As reservas da IBM Cloud são ideais para organizações com cargas de trabalho sustentadas, especialmente aquelas que buscam resolver problemas de capacidade e disponibilidade da nuvem. Elas também são valiosas para as empresas que estão começando a usar a nuvem que lidam com ciclos de aquisição internos de um a três anos, e que poderiam se beneficiar de economias instantâneas sem o grande pagamento inicial. Deixe-nos ajudar você a criar um ambiente de orçamento mais previsível.