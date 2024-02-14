IBM Cloud Reservations

Reduza os gastos com preços com desconto ao reservar capacidade com antecedência.

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Ilustração de armazenamento em nuvem com vários pontos de conexão e linhas

Na IBM Cloud, queremos que você tenha soluções de pagamentos que estejam alinhadas ao seu orçamento e objetivos, e é por isso que temos o IBM Cloud Reservations: provisionamento avançado de capacidade a taxas reduzidas para planejamento de longo prazo. As reservas da IBM Cloud são ideais para organizações com cargas de trabalho sustentadas, especialmente aquelas que buscam resolver problemas de capacidade e disponibilidade da nuvem. Elas também são valiosas para as empresas que estão começando a usar a nuvem que lidam com ciclos de aquisição internos de um a três anos, e que poderiam se beneficiar de economias instantâneas sem o grande pagamento inicial. Deixe-nos ajudar você a criar um ambiente de orçamento mais previsível.
Benefícios
Mulher usando um notebook e sorrindo
Economia de custo

Economize até 60% nas soluções selecionadas ao escolher um prazo de um ano em comparação com os ciclos de faturamento sob demanda e pagamento conforme o uso.
Engenheiro de TI em pé ao lado de um servidor aberto no data center
Capacidade garantida

Sua capacidade está disponível quando e onde você precisar. As reservas do IBM Cloud garantem capacidade dentro da zona de disponibilidade e do data center de sua escolha durante todo o período contratado.
Empresário na cidade sentado em banco
Flexibilidade para converter a implementação

Converta sua solução sob demanda existente para os termos de cobrança e de contrato do IBM Cloud Reservations. Anexe ou desanexe qualquer solução compatível à sua reserva.
Soluções para o IBM Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Servers for VPC

Reduza seus gastos em até 60% com reservas de capacidade de servidores virtuais de um ou três anos. Sua capacidade é cobrada mensalmente, é garantida e não requer pagamento antecipado.

 Explore os servidores virtuais
IBM Cloud Bare Metal Servers na infraestrutura clássica

Garanta um preço mais baixo para seus Bare Metal Servers com um contrato de um ano.

 Explore os bare metal servers no clássico
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Economize até 35% com um contrato de um ano ou até 55% com um contrato de três anos.

 Explore os Bare Metal Servers para VPC
Recursos para IBM Cloud Reservations
Ilustração de plataformas com notebook, nuvem, servidores de dados e ícones
Documentação do IBM Cloud Virtual Server for VPC

Saiba como começar a usar a capacidade reservada no IBM Cloud Virtual Servers for VPC.

Veja a documentação
Close-up de um Bare Metal Server
IBM Cloud Bare Metal Servers (clássico)

Saiba como começar a usar os preços de termo do contrato no IBM Cloud Bare Metal Servers (clássico).

 Veja a documentação
Detalhe do Bare Metal Server com fiação emaranhada
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

Saiba como começar a usar a capacidade reservada nos IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC

 Veja a documentação
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