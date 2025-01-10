Venda na IBM Cloud

Expanda seu alcance. Comece a vender seus produtos no catálogo mundialmente renomado da IBM Cloud.
Entre no mercado com a IBM Cloud

Com nossa experiência de integração simplificada, com autoatendimento e acelerada, nunca foi tão fácil estabelecer uma parceria e começar a vender na IBM Cloud.

Com uma variedade cada vez maior de software e serviços, nosso catálogo atua como um canal de vendas digital para você entregar e revender produtos para clientes da IBM Cloud em todo o mundo. E do ponto de vista do cliente, o acesso a software e serviços de parceiros no catálogo oferece um método simplificado para comprar e implementar, além da integração de contas e da simplicidade do faturamento único. 
Um marketplace que funciona para você Vendendo na IBM Cloud, você pode:
Abra portas para mais clientes em todo o mundo

Expanda seu alcance para milhares de clientes corporativos da IBM que utilizam o catálogo da IBM Cloud.
Acelere seu tempo de lançamento no mercado

Integre seu produto em poucos dias com nossa interface de autoatendimento fácil de usar.
Receba ajuda dedicada à integração

Desfrute do suporte prático de especialistas em integração prontos para ajudar a responder às suas perguntas.
Transforme seus negócios

Utilize nosso rico catálogo de produtos para ajudar a criar e fortalecer suas soluções.
Abra novos caminhos

O ecossistema dinâmico de parceiros da IBM oferece uma ampla variedade de caminhos para ajudar a expandir seus negócios.
Ganhe recompensas

Aproveite os créditos de nuvem para colocar sua empresa no caminho do crescimento transformador.

Por que vender na IBM Cloud? 600k+ usuários mensais ativos 95% das empresas no ranking Fortune 500 protegidas pela IBM Cloud + de 60 data centers em todo o mundo 10 principais dos maiores bancos confiam na IBM Cloud 47 das empresas no ranking Fortune 50 operam na IBM Cloud 83% das empresas de telecomunicações do mundo são clientes da IBM 20% taxa de crescimento mês a mês de serviços IBM de ISVs SaaS recentes vendidos na IBM Cloud Mais de 100 parceiros do ecossistema que entram para a IBM Financial Services Cloud

Rápido. Simples. Com autoatendimento. Vendas na IBM Cloud ​ A integração na IBM Cloud envolve quatro etapas: o registro do seu produto, a definição da sua entrada de catálogo e outros detalhes, a integração do produto e a publicação do produto no catálogo da IBM Cloud.
Próximos passos

Tudo pronto para expandir o seu alcance? Comece a vender seus produtos no Catalogo da IBM Cloud hoje mesmo! Mal podemos esperar pela sua participação.

