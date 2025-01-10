Com nossa experiência de integração simplificada, com autoatendimento e acelerada, nunca foi tão fácil estabelecer uma parceria e começar a vender na IBM Cloud.

Com uma variedade cada vez maior de software e serviços, nosso catálogo atua como um canal de vendas digital para você entregar e revender produtos para clientes da IBM Cloud em todo o mundo. E do ponto de vista do cliente, o acesso a software e serviços de parceiros no catálogo oferece um método simplificado para comprar e implementar, além da integração de contas e da simplicidade do faturamento único.

