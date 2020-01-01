Soluções NetApp para IBM Cloud

Acelere a inovação nas clouds pública, privada e híbrida
Visão geral

Transformação digital com a IBM e a NetApp

Somente o IBM® Cloud e a NetApp oferecem a você o melhor das tecnologias inovadoras. Entre essas inovações estão a primeiras soluções de cloud desenvolvidas para resolver desafios específicos do mercado, modelos de IA e machine learning (ML) para gerar valor rapidamente e a energia e desempenho da cloud anteriormente alcançada apenas em ambientes locais.

Benefícios

Infraestrutura para ambiente híbrido

Desenvolva e execute de maneira consistente em ambientes de cloud, locais e na borda.
Desenvolvido especificamente para cada setor

Use a solução IBM Cloud for Telecommunications com o NetApp.
Gere valor a partir de dados modernizados

Aumente a precisão de IA e ML com os serviços do IBM® Cloud Pak for Data.
Desempenho de ambientes locais

Obtenha 180.000 IOPS de armazenamento com certificação NetApp usado apenas em ambientes locais.

Casos de uso

SAP

Crie cargas de trabalho SAP corporativas no IBM Cloud, usando as soluções bare metal disponíveis e mais potentes baseadas em cloud para SAP com a flexibilidade e o desempenho dos serviços de bloco e arquivo da NetApp.

 Saiba mais Veja o resumo da solução (254 KB) Telecomunicações

Enfrente os desafios do setor de telecomunicações altamente regulamentado, modernize aplicativos corporativos e atenda às necessidades de dados de aplicativos em qualquer lugar com o IBM Cloud Satellite™, desenvolvido com o NetApp Trident.

 Saiba mais Recuperação de desastres para VMware

Proteja seus dados críticos de negócios no IBM Cloud com soluções NetApp e Veeam que podem atender às suas demandas de negócios para obter uma recuperação mais rápida, maior eficiência de armazenamento e melhor mitigação de riscos.

 Saiba mais IA e ML

Modernize como seus métodos de coleta, organização e análise de dados em toda a sua organização usando IBM Cloud Pak for Data, que foi desenvolvido na Red Hat® OpenShift® Container Platform.

 Saiba mais sobre o IBM Cloud Pak for Data

Soluções

Recursos

Comece a usar

Conheça nossas ofertas de armazenamento para encontrar as soluções que melhor atendem às suas necessidades.

