Soluções NetApp para IBM Cloud

Somente o IBM® Cloud e a NetApp oferecem a você o melhor das tecnologias inovadoras. Entre essas inovações estão a primeiras soluções de cloud desenvolvidas para resolver desafios específicos do mercado, modelos de IA e machine learning (ML) para gerar valor rapidamente e a energia e desempenho da cloud anteriormente alcançada apenas em ambientes locais.
Desenvolva e execute de maneira consistente em ambientes de cloud, locais e na borda.
Use a solução IBM Cloud for Telecommunications com o NetApp.
Aumente a precisão de IA e ML com os serviços do IBM® Cloud Pak for Data.
Obtenha 180.000 IOPS de armazenamento com certificação NetApp usado apenas em ambientes locais.
Crie cargas de trabalho SAP corporativas no IBM Cloud, usando as soluções bare metal disponíveis e mais potentes baseadas em cloud para SAP com a flexibilidade e o desempenho dos serviços de bloco e arquivo da NetApp.
Enfrente os desafios do setor de telecomunicações altamente regulamentado, modernize aplicativos corporativos e atenda às necessidades de dados de aplicativos em qualquer lugar com o IBM Cloud Satellite™, desenvolvido com o NetApp Trident.
Proteja seus dados críticos de negócios no IBM Cloud com soluções NetApp e Veeam que podem atender às suas demandas de negócios para obter uma recuperação mais rápida, maior eficiência de armazenamento e melhor mitigação de riscos.
Modernize como seus métodos de coleta, organização e análise de dados em toda a sua organização usando IBM Cloud Pak for Data, que foi desenvolvido na Red Hat® OpenShift® Container Platform.
Conheça nossas ofertas de armazenamento para encontrar as soluções que melhor atendem às suas necessidades.