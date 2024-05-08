Experimente bancos de dados altamente seguros e nativos da nuvem sem custo.
Para receber o crédito de US$ 200, primeiro você precisa fazer upgrade para uma conta pré-paga. Se já fez isso, acesse a página de uso no console do IBM Cloud para ver o crédito de US$ 200. Você também pode acessar a página de configurações da conta para visualizar suas promoções ativas. Seu crédito promocional de US$ 200 é aplicado automaticamente, mas pode levar algumas horas para constar em sua conta. O crédito está disponível somente para contas pré-pagas criadas pela primeira vez e não pode ser usado com ofertas de terceiros.
Sua conta gratuita do IBM Cloud concede a você acesso a mais de 40 produtos que possuem planos de precificação Lite. Isso significa que o plano é sempre gratuito.Você nunca será cobrado, e o plano nunca vai expirar.
Para começar a criar no IBM Cloud, você precisa, primeiro, criar uma conta usando um endereço de e-mail (ele não deve estar associado a uma conta já existente).
Os detalhes de pagamento são exigidos antecipadamente, mas você não será cobrado até consumir um serviço faturável; no entanto, haverá uma retenção nominal em seu cartão para verificar sua autenticidade.
Uma mensagem de confirmação exibirá a cobrança na tela depois que você digitar as informações do cartão de crédito.O valor é determinado pelo comerciante, mas normalmente fica em torno de US$ 1,00.
Ter essas informações arquivadas ajuda a criar uma transição perfeita para um plano pré-pago, se você preferir.
Os planos Lite nunca incorrerão em cobranças; no entanto, para consumir planos que não sejam Lite na camada sem custo, é necessário fazer um upgrade para um plano pré-pago. Quando você consome além do limite da camada sem custo do serviço, é cobrado mensalmente por seu uso de recursos.
Você pode configurar limites de gastos separados para a conta, o contêiner, o tempo de execução, todos os serviços e serviços específicos. Você recebe notificações automaticamente quando seus gastos mensais atingem 80%, 90% e 100% desses limites. Para definir notificações de gastos, clique em Gerenciar > Faturamento e uso e selecione Notificações de gastos. Para obter mais informações, consulte Configuração de notificações de gastos.
Sempre sem custo: são produtos com um plano Lite que nunca vai expirar. Eles são desenvolvidos para que seja possível trabalhar em seus projetos sem preocupações e para ajudar a evitar a geração de alguma fatura acidental. As cotas do plano Lite são baseadas pelo uso, nunca expiram e são renovadas mensalmente ou de acordo com uso pontual. Veja todos os produtos do plano Lite.
Avaliação sem custo: pense nela como avaliações premium; no entanto, exigem uma conta pré-paga ou de assinatura. Dependendo do produto, a cota pode operar por um período de tempo específico, com base no uso ou nunca expirar. Alguns produtos começarão a incorrer em cobranças caso você consuma além do nível sem custo. Veja todos os produtos do plano sem custo.
Atingir qualquer limite de cota em instâncias do plano Lite suspende o serviço pelo restante daquele mês. Os limites de cotas são por organização, não por instância. As novas instâncias criadas na mesma organização refletem qualquer uso das instâncias anteriores. Os limites de cotas são reconfigurados no primeiro dia de cada mês.
Você pode verificar seu uso acessando Gerenciar > Faturamento e uso no console e selecionando Uso. Para mais informações, consulte Visualizando seu uso.
As contas para teste do IBM Cloud estão disponíveis para docentes e estudantes em instituições acadêmicas credenciadas. Para se qualificar para uma conta para teste, acesse Aproveitar o poder da IBM e valide as credenciais de sua instituição. As contas para teste expiram após 30 dias.
Acesse a página Faturamento e promoções , digite seu código promocional, revise os detalhes promocionais e, em seguida, clique em Aplicar.
Observe que é preciso ter fornecido um cartão de crédito para aplicar códigos promocionais para fins de autenticação.
É possível usar o estimador de custos para estimar o custo dos produtos IBM Cloud® customizando os planos de acordo com suas necessidades, Navegue pelo catálogo para encontrar ofertas para incluir em uma estimativa.
Você terá suporte técnico sem custo por meio do Stack Overflow (link externo a IBM). Você pode abrir casos relacionados a gerenciamento de acesso, contas, faturamento e uso.
