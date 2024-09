O IBM® Process Automation Manager Open Edition é uma plataforma de automação empresarial robusta que oferece uma base de código totalmente aberto para o desenvolvimento de aplicações de automação empresarial rápidas, leves e nativas da nuvem. Ao contar com um modelo de desenvolvimento de código aberto e benefícios de comunidades como Kogito, Drools e jBPM, esta solução ajuda a organização a lidar com requisitos únicos e complexos de forma eficiente e econômica com máxima flexibilidade.

As ferramentas de gerenciamento de processos e decisões de fácil utilização permitem que as organizações tenham uma visibilidade de ponta a ponta do ciclo de vida do processo, desde a modelagem, simulação e testes até a implementação, monitoramento e otimização.