A colaboração entre especialistas de negócios e equipes de TI, aliada a uma tecnologia moderna, permite que os desenvolvedores se concentrem nas áreas de atuação onde se destacam e gerenciem o tempo com máxima eficiência. É uma experiência de desenvolvimento aprimorada, combinada com ferramentas voltadas para o desenvolvedor, ajuda a organização a se adaptar e responder rapidamente às constantes mudanças nas tendências e requisitos do mercado.

O IBM® Decision Manager Open Edition®, projetado para agilizar a avaliação crítica de regras, consegue gerenciar facilmente a execução de milhares de regras. Isso permite que as organizações eliminem vieses, reduzam custos e aumentem a eficiência da força de trabalho para um processo de decisão otimizado.Ao oferecer diferentes opções de implementação, que vão desde modelos favoráveis aos negócios, como o Decision Model and Notation (DMN), até regras altamente flexíveis com tomada de decisão avançada em tempo real e processamento de eventos complexos, essa solução oferece uma estratégia de automação de tomada de decisão holística, intuitiva e simplificada.