Anunciando o IBM Bob Premium Package for Java: acelerando a modernização de aplicações Java empresariais

O IBM Bob Premium Package for Java é projetado para ajudar as equipes a entenderem as aplicações Java antes de fazer alterações.
Hoje, a IBM está anunciando a disponibilidade do IBM Bob Premium Package for Java Modernization, introduzindo recursos desenvolvidos especificamente que ajudam as equipes empresariais a modernizar aplicações Java com maior rapidez, consistência e confiança.
As aplicações Java empresariais impulsionam operações críticas de negócios, mas muitas organizações estão gerenciando grandes patrimônios Java de longa duração com tempos de execução e frameworks legados, dependências complexas, documentação limitada e exposição crescente à segurança. Modernizar esses sistemas requer mais do que apenas uma geração de código mais rápida. As equipes precisam de compreensão das aplicações, execução coordenada, validação, governança e a capacidade de reduzir riscos enquanto preservam os sistemas dos quais o negócio depende.
O IBM Bob é um parceiro de desenvolvimento com inteligência artificial para equipes de software corporativo que ajuda a planejar, executar, validar e gerenciar tarefas de modernização em várias etapas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ele reúne IA com orquestração agêntica para ajudar as equipes a avançarem além da assistência isolada ao código em direção a fluxos de trabalho de modernização estruturados e gerenciados.
Construído sobre o IBM Bob, o Premium Package for Java Modernization introduz fluxos de trabalho desenvolvidos especificamente para a modernização de Java empresarial. Ele ajuda as equipes a analisar aplicações, coordenar atualizações, validar mudanças e aplicar governança em todos os esforços de modernização, incluindo atualizações de versão do Java, modernização de IU e modernização para o IBM WebSphere Liberty.
O resultado é uma maneira mais repetível de modernizar aplicações Java: uma que ajuda as equipes a se moverem mais rápido enquanto mantêm o controle sobre repositórios, dependências, pipelines e ambientes de tempo de execução.
O IBM Bob Premium Package for Java Modernization suporta três fluxos de trabalho estratégicos de modernização Java:
Juntos, esses fluxos de trabalho ajudam as equipes de Java a modernizar aplicações críticas de forma mais segura e incremental, sem separar a modernização do ciclo de vida de desenvolvimento.
O IBM Bob Premium Package for Java Modernization ajuda a trazer estrutura e governança ao trabalho de modernização em ambientes Java empresariais. As equipes podem usar o Bob para apoiar pontos de verificação de validação, aprovações humanas, alterações de código rastreáveis, documentação automatizada, geração de testes unitários e conscientização sobre CVE ao longo do processo de modernização.
Por exemplo, um desenvolvedor trabalhando em uma atualização de versão Java pode iniciar um fluxo de trabalho guiado para analisar a aplicação, identificar problemas de compatibilidade, atualizar dependências, aplicar alterações de código e configuração, executar etapas de validação e preparar o trabalho para revisão.
Ao combinar a orquestração impulsionada por IA com fluxos de trabalho de modernização específicos para Java e governança empresarial, este Pacote Premium ajuda as equipes a modernizar mais rapidamente, reduzindo o risco operacional, melhorando a qualidade do software e preservando o controle sobre sistemas críticos de produção.
Blue Pearl usou o IBM Bob para modernizar uma base de código Java do Java 11 para o Java 25 e alcançou uma entrega estimada 90% mais rápida, concluindo o trabalho em 3 dias em comparação com aproximadamente 30+ dias através de uma abordagem típica. O resultado mostra o que se torna possível quando a modernização do Java é apoiada por fluxos de trabalho estruturados, compreensão em nível de sistema, validação e governança, em vez de assistência isolada por IA.
Quer experimentar o Bob? Explore nosso teste sem custo. Você também pode explorar a página do produto IBM Bob e ler mais detalhadamente sobre o IBM Bob Premium Package for Java para aprender como os recursos de modernização de Java desenvolvidos para esse fim ajudam as equipes a se moverem mais rapidamente com maior controle.