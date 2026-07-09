Anunciando o IBM Bob Premium Package for Java: acelerando a modernização de aplicações Java empresariais

O IBM Bob é um parceiro de desenvolvimento com inteligência artificial para equipes de software corporativo que ajuda a planejar, executar, validar e gerenciar tarefas de modernização em várias etapas ao longo do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Ele reúne IA com orquestração agêntica para ajudar as equipes a avançarem além da assistência isolada ao código em direção a fluxos de trabalho de modernização estruturados e gerenciados.

Construído sobre o IBM Bob, o Premium Package for Java Modernization introduz fluxos de trabalho desenvolvidos especificamente para a modernização de Java empresarial. Ele ajuda as equipes a analisar aplicações, coordenar atualizações, validar mudanças e aplicar governança em todos os esforços de modernização, incluindo atualizações de versão do Java, modernização de IU e modernização para o IBM WebSphere Liberty.

O resultado é uma maneira mais repetível de modernizar aplicações Java: uma que ajuda as equipes a se moverem mais rápido enquanto mantêm o controle sobre repositórios, dependências, pipelines e ambientes de tempo de execução.