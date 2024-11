Spyre Accelerator

Placa PCIe Spyre Accelerator Entregue via acelerador de IA de 75W com conexão PCIe de 5ª geração com 128 GB de memória LPDDR5. O IBM Spyre Accelerator foi projetado para lidar com casos de uso de IA maiores e mais complexos, incluindo IA generativa e LLMs multimodais, com 32 (+2) núcleos, 2 MB de scratchpad em cada um e >55% de utilização do núcleo. Com escalabilidade por placa e gaveta, os clientes podem aproveitar essa solução eficiente para enfrentar os desafios da IA de última geração. Leia o blog