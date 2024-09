Estamos numa era nova e disruptiva, onde a organização ágil e inovadora das ciências da vida tem colaborado para acelerar o ritmo da R&D e da comercialização, juntamente com um foco a laser em resultados baseados em evidências, agregando valor e melhorando a experiência do paciente.

A IBM ajuda as empresas a desenvolver soluções que impulsionam a inovação, enriquecem as relações entre stakeholders e os pacientes dos setores de ciências biológicas e saúde, melhoram a qualidade do atendimento e os resultados de saúde e maximizam a eficiência de custos. Nossos serviços de tecnologia e consultoria permitem o desenvolvimento acelerado de produtos, impulsionam a reinvenção digital, ajudam a construir cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis e otimizam a entrada no mercado e o acesso comercial.