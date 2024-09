Os desafios enfrentados pelas empresas de bens embalados de consumo (CPG) podem ser avassaladores. Para ter sucesso, as empresas do setor de bens de consumo precisam repensar seus preços e modelo de negócios. De engajamentos digitais dos clientes, ambientes de trabalho mais seguros, operações e cadeias de suprimentos ágeis a modelos de negócios mais resilientes, econômicos e sustentáveis, saiba como a IBM pode ajudar sua empresa a inovar com novas tecnologias e melhorar as experiências dos consumidores.