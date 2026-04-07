Confiança, segurança e proteção do Granite

Abra a “caixa preta” da IA com o IBM Granite. Construa e implemente soluções de IA com confiança.

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Ilustração minimalista de cubos em tons de azul e verde

A IA responsável importa

A IA corporativa exige confiança de nível empresarial. Com alguns modelos treinados com dados piratas ou produzindo saídas com viés, é fácil entender por que isso importa. Os modelos IBM Granite são construídos com mais segurança, proteção e governança em sua essência, dando confiança para criar uma IA responsável.

 Saiba mais sobre a IA responsável Leia o guia de uso responsável

Construídos de forma aberta

Os modelos Granite são desenvolvidos do zero para uma implementação empresarial mais segura.
Desenvolvimento verdadeiramente de código aberto
Ao contrário de muitos modelos “abertos” que liberam apenas os pesos do modelo, o IBM Granite oferece ampla transparência, incluindo fontes de dados de treinamento, metodologias e decisões arquitetônicas sob uma licença Apache 2.0 permissiva.
Saiba mais
Framework de abertura do modelo
O IBM Granite se qualifica como um Modelo Aberto de Classe III no framework da Linux Foundation, que classifica a integridade e abertura dos modelos, uma conquista não alcançada por muitos provedores de modelos.
Veja com seus próprios olhos
Transparência líder do setor
A IBM alcançou a melhor posição no Índice de Transparência de Modelos de Base Stanford.
Leia o relatório
Ilustração com um padrão de quadrados coloridos em tons de azul, verde e cinza
A IBM renova seu compromisso de USD 100 mil com o Programa Granite Bug Bounty
A IBM renovou o programa de recompensas por descoberta de falhas de segurança do Granite com o HackerOne, com até USD 100 mil em recompensas pela identificação de invasões bem-sucedidas em ambientes empresariais.
Saiba mais sobre o programa

Confiança de nível empresarial

Ilustração abstrata com formas geométricas em cores diferentes, incluindo verde, azul e branco
Segurança

Os modelos de linguagem do Granite apresentam assinaturas criptográficas para verificar a procedência dos modelos da IBM e passam por um red teaming único e adaptativo de várias voltas, aproveitando o framework de red teaming de código aberto, ARES, da IBM Research.
Ilustração de uma bola preta sobre uma forma geométrica abstrata em um fundo verde
Segurança

Os modelos de linguagem do Granite são alinhados de acordo com uma política de segurança e taxonomia de risco, superando modelos semelhantes nos principais benchmarks de segurança. A IBM também disponibilizou em código aberto seus modelos Guardian como proteções, além de ferramentas de políticas para segurança e o framework de red teaming ARES, para apoiar a comunidade de código aberto.
Ilustração com vários tons de verde formando um padrão geométrico com um círculo branco no canto inferior direito
Governança

Os modelos Granite seguem políticas robustas de governança de modelos e dados, com rastreamento de metadados e autorizações legais e éticas. O sistema de gerenciamento de IA (AIMS) do Granite para os modelos de linguagem IBM Granite possui certificação ISO 42001. O Granite é desenvolvido desde o início para oferecer conformidade, segurança e fluxos de trabalho empresariais.

Apresentamos o Granite Guardian 4.1

Implemente a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer carga de trabalho nativa da IA. Com base nas funcionalidades robustas de segurança e proteção incorporadas nativamente aos modelos Granite, o Granite Guardian adiciona uma camada de proteções especializadas. Os modelos de proteção detectam riscos em prompts e respostas de qualquer modelos de IA, ajudando a garantir uma implementação mais segura e responsável.

 Baixar o Granite Guardian Documentação do Granite Guardian

Detecção abrangente de riscos

Detecta e mitiga alucinações, conteúdos prejudiciais, vieses, tentativas de jailbreak e problemas de qualidade e precisão da RAG em prompts, respostas e fluxos de trabalho agênticos.

Desempenho líder do setor

Os modelos Granite Guardian ocupam seis das dez primeiras posições no ranking do GuardBench, medindo a capacidade desses modelos de proteção de detectar conteúdos nocivos e com alucinações, além de tentativas de burlar controles de segurança.

Ilustração com um padrão de blocos coloridos em tons de cinza, verde e azul, com uma fechadura de porta preta no centro

Modelos, ferramentas e ativos de código aberto

Na IBM, não nos limitamos a desenvolver de forma responsável com o IBM Granite: nós disponibilizamos os modelos, ferramentas e ativos que usamos em código aberto para apoiar a inovação responsável em IA de código aberto.
Granite Guardian
O Granite Guardian detecta e mitiga alucinações, conteúdos nocivos, vieses, tentativas de jailbreak e problemas de qualidade e precisão da RAG em prompts, respostas e fluxos de trabalho agênticos.
ARES
ARES é um framework de código aberto utilizado pela equipe do IBM Granite que permite que desenvolvedores e pesquisadores de segurança definam alvos, criem cargas adversárias e avaliem o comportamento da IA sob vários modelos de ameaças para detectar falhas nas respostas dos sistemas de IA.
Policy Tools
O Policy Tools é um repositório de código aberto para definir, testar e impor políticas em aplicações de IA generativa. Usando um formato YAML simples, as equipes podem especificar o que sua IA pode ou não dizer, gerar dados sintéticos para testes e verificar a conformidade em tempo de execução.
Divulgações do Granite 4.1
As divulgações do modelo Granite 4.1 e dos metadados são disponibilizadas no formato JSON, legível por máquina para facilitar a extração e a análise, a fim de informar os controles baseados em risco durante o tempo de execução em aplicações generativas.
Mellea Skills Compiler
O Mellea Skills Compiler é uma ferramenta de código aberto para fortalecer as habilidades de agentes especificadas em linguagem natural, para que sejam intrinsecamente mais seguras, protegidas e eficientes.
AI Atlas Nexus
O IA Atlas Nexus é uma taxonomia e um conjunto de ferramentas para ajudar a identificar, avaliar e mitigar os riscos relacionados à IA e suas implicações empresariais.

Colaboradores de confiança

Não protegemos a IA isoladamente. A IBM trabalha em estreita colaboração com especialistas e organizações líderes para testar, validar e fortalecer continuamente a segurança e proteção do Granite.
HackerOne

Um programa abrangente de recompensas por descoberta de falhas de segurança com até USD 100 mil em recompensas por descobertas válidas da maior comunidade do mundo de hackers éticos.

HiddenLayer

Séries de testes avançados de simulação de ataques que reproduzem cenários reais de ataque para aumentar a robustez, a resiliência e a segurança dos modelos Granite.

NewsGuard

Impede que os modelos Granite sejam infectados por redes de propaganda operadas por determinados governos adversários, alimentadas por um subconjunto do fluxo de dados global do NewsGuard de sites não confiáveis.
AI Alliance

Fundada em parceria com a Meta e englobando atualmente mais de 140 organizações, a AI Alliance promove a inovação aberta em segurança de IA, impulsionando abordagens orientadas pela comunidade para o desenvolvimento responsável da IA. 

Código de conduta para IA de uso geral

A IBM está demonstrando seu compromisso em cumprir a Lei de IA da UE antes dos prazos de entrada em vigor.

Recursos 

Documentação do Granite
Documentação técnica, fichas de modelos e guias de implementação para modelos Granite.
Guia de uso responsável do Granite
 Recursos abrangentes sobre como aproveitar os modelos Granite de forma responsável para uso empresarial.
Referencial de governança e segurança da IA
O referencial atua como um conjunto mínimo de requisitos para projetos de IA em relação à maturidade e ao nível de risco. Ele foi criado como um guia básico para desenvolvedores de IA de código aberto.
IA segura: riscos e remediações
Explore as proteções e frameworks essenciais necessários para implementar modelos de IA de forma responsável em escala.
Princípios da IBM para confiança e transparência
Os princípios fundamentais da IBM para o desenvolvimento responsável de IA e as abordagens para a criação de sistemas confiáveis.
watsonx.governance
 Toolkit de governança de IA para gerenciar, monitorar e garantir a conformidade de modelos de IA em ambientes de nuvem híbrida.
Blog técnico do Granite
Blog técnico sobre os modelos de linguagem Granite 4.1.