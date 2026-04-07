Abra a “caixa preta” da IA com o IBM Granite. Construa e implemente soluções de IA com confiança.
A IA corporativa exige confiança de nível empresarial. Com alguns modelos treinados com dados piratas ou produzindo saídas com viés, é fácil entender por que isso importa. Os modelos IBM Granite são construídos com mais segurança, proteção e governança em sua essência, dando confiança para criar uma IA responsável.
Os modelos Granite são desenvolvidos do zero para uma implementação empresarial mais segura.
Os modelos de linguagem do Granite apresentam assinaturas criptográficas para verificar a procedência dos modelos da IBM e passam por um red teaming único e adaptativo de várias voltas, aproveitando o framework de red teaming de código aberto, ARES, da IBM Research.
Os modelos de linguagem do Granite são alinhados de acordo com uma política de segurança e taxonomia de risco, superando modelos semelhantes nos principais benchmarks de segurança. A IBM também disponibilizou em código aberto seus modelos Guardian como proteções, além de ferramentas de políticas para segurança e o framework de red teaming ARES, para apoiar a comunidade de código aberto.
Os modelos Granite seguem políticas robustas de governança de modelos e dados, com rastreamento de metadados e autorizações legais e éticas. O sistema de gerenciamento de IA (AIMS) do Granite para os modelos de linguagem IBM Granite possui certificação ISO 42001. O Granite é desenvolvido desde o início para oferecer conformidade, segurança e fluxos de trabalho empresariais.
Implemente a qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer carga de trabalho nativa da IA. Com base nas funcionalidades robustas de segurança e proteção incorporadas nativamente aos modelos Granite, o Granite Guardian adiciona uma camada de proteções especializadas. Os modelos de proteção detectam riscos em prompts e respostas de qualquer modelos de IA, ajudando a garantir uma implementação mais segura e responsável.
Detecta e mitiga alucinações, conteúdos prejudiciais, vieses, tentativas de jailbreak e problemas de qualidade e precisão da RAG em prompts, respostas e fluxos de trabalho agênticos.
Os modelos Granite Guardian ocupam seis das dez primeiras posições no ranking do GuardBench, medindo a capacidade desses modelos de proteção de detectar conteúdos nocivos e com alucinações, além de tentativas de burlar controles de segurança.
Na IBM, não nos limitamos a desenvolver de forma responsável com o IBM Granite: nós disponibilizamos os modelos, ferramentas e ativos que usamos em código aberto para apoiar a inovação responsável em IA de código aberto.
Não protegemos a IA isoladamente. A IBM trabalha em estreita colaboração com especialistas e organizações líderes para testar, validar e fortalecer continuamente a segurança e proteção do Granite.
Um programa abrangente de recompensas por descoberta de falhas de segurança com até USD 100 mil em recompensas por descobertas válidas da maior comunidade do mundo de hackers éticos.
Séries de testes avançados de simulação de ataques que reproduzem cenários reais de ataque para aumentar a robustez, a resiliência e a segurança dos modelos Granite.
Impede que os modelos Granite sejam infectados por redes de propaganda operadas por determinados governos adversários, alimentadas por um subconjunto do fluxo de dados global do NewsGuard de sites não confiáveis.
Fundada em parceria com a Meta e englobando atualmente mais de 140 organizações, a AI Alliance promove a inovação aberta em segurança de IA, impulsionando abordagens orientadas pela comunidade para o desenvolvimento responsável da IA.