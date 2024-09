O leasing é uma operação na qual uma empresa (leasadora/arrendadora) transfere o direito de usufruto de determinado bem de sua propriedade a outra (cliente/arrendatário), em troca do recebimento de prestações periódicas. Ao final do contrato, o cliente (ou arrendatário) tem a opção de:

Devolver o equipamento: o cliente tem o direito de não exercer a Opção de Compra e pode simplesmente devolver o equipamento à IBM.

Comprar o equipamento: o cliente pode adquirir o bem pelo valor fixado em contrato ou pelo valor de mercado da máquina no momento da aquisição. Neste caso, as prestações pagas durante a vigência do contrato são amortizadas do valor total destes bens.

Renovar o contrato: o cliente pode prorrogar o contrato e negociar um novo fluxo de pagamento.

A parcela paga pelo cliente durante o contrato de leasing é composta por duas partes:

1) Contraprestação: é o valor pago periodicamente à empresa de leasing (mais os encargos e impostos), que colabora com a amortização do valor integral do bem.

2) Valor Residual Garantido (VRG): é uma porcentagem do valor da operação definido no início do processo, que servirá de valor base para aquisição ou renovação do contrato ao final da operação. O Banco IBM não pratica o VRG.