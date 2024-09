Com o intuito de reforçar o compromisso com as melhores práticas de governança corporativa, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional/ Banco Central do Brasil nº 4.859 de 23/10/2020, o Banco IBM disponibiliza canal de comunicação, por meio do qual funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores possam reportar, sem a necessidade de se identificarem, situações com indícios de ilicitude de qualquer natureza, relacionadas às atividades da instituição.

Para que a ocorrência seja de maneira efetiva, o teor das denúncias deve conter o maior número de informações sempre que possível.

Canal de denúncia: 0800 725 5543 - atendimento todos os dias, 24 horas.

Todas as denúncias são conduzidas com estrita observância às regras de preservação do sigilo e a identidade do denunciante e podem ser realizadas de forma anônima ou identificada.

São assegurados o tratamento confidencial das informações e a proteção da identidade do denunciante, quando informada.