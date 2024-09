Suporte do IBM Db2

O que há de novo? Verifique os documentos da IBM para obter as últimas novidades sobre o Db2. Use filtros para navegar até as informações técnicas necessárias.

Ciclo de vida do produto Veja os dados do ciclo de vida do IBM Db2. Classifique por nome do produto, versão, disponibilidade geral ou fim do suporte.

Faça upgrade Use sua assinatura de software e benefícios de suporte para baixar a versão mais recente do Db2.

Correções do Db2 Pesquise no Fix Central para solicitar e baixar correções do Db2 que resolvem problemas conhecidos e adicionam novas funções.

Datas de EoS do Db2 Monitore as datas de término do suporte (EoS) do Db2 para determinar se uma versão mais recente é necessária.