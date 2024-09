Nosso crescente portfólio de soluções ajuda a atender às necessidades das organizações atuais nesse ambiente de negócios dinâmico, incluindo: soluções para o retorno ao trabalho que ajudam a minimizar os riscos para trabalhadores e empregadores; soluções completas do setor para dispositivos personalizáveis adequados ao propósito para redes móveis 5G; previsões meteorológicas precisas com smartphones Samsung Galaxy; plataforma de segurança comprovada com Samsung Knox e IBM MaaS 360; e tecnologias emergentes como AR, VR e informações acústicas para melhorar as operações de fábrica.