Uma equipe de pessoas da IBM Research e do iX Mobil & XR trabalhou com uma grande rede de farmácias para criar dois aplicativos de prova de conceito, concebidos para ajudar os farmacêuticos a migrar com mais rapidez e confiança.

Um aplicativo de verificação de comprimidos usou o Crypto Anchor Verifier para distinguir entre dois medicamentos idênticos ao olho humano, e um aplicativo de contagem de comprimidos permitiu que os técnicos de farmácia contassem as prescrições sem usar as mãos e com maior precisão.