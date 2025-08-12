IBM Promontory

Atuando na convergência entre estratégia, gestão de riscos, tecnologia e regulamentação.
A IBM Promontory ajuda os clientes a alcançarem seus objetivos por meio da concepção e da implementação de iniciativas estratégicas, do gerenciamento de riscos regulatórios, operacionais e financeiros e do desempenho de funções essenciais.

Em um cenário de regulamentação em evolução, avanço tecnológico e práticas comerciais flutuantes, as empresas enfrentam desafios prementes de risco e conformidade. A IBM Promontory conhece essas dinâmicas complexas e trabalha com os clientes para ajudá-los a pensar com mais inteligência e a moldar seus negócios para o futuro. Combinamos ativos de classe mundial com competências cuidadosamente selecionadas para entregar valor único aos nossos clientes. Com acesso às plataformas e à expertise da IBM, podemos entregar esse valor em escala, impulsionados por tecnologia e inovação de ponta. Como parceiro de confiança para instituições financeiras e órgãos reguladores, a IBM Promontory trabalha com conselhos de administração, alta gestão, líderes de linhas de negócio e profissionais de compliance para ajudar a aprimorar as funções e os resultados de negócios.
Recursos
Operacionalize a IA com confiança

A IBM Promontory ajuda as empresas a personalizar a governança de IA e a gestão de riscos em escala.
Combate ao crime financeiro

A IBM Promontory é o seu parceiro único para conectar requisitos regulatórios, tecnologias de última geração e integração perfeita no combate ao crime financeiro.
Gerenciamento de risco para serviços financeiros

A IBM Promontory oferece gestão de riscos para serviços financeiros capaz de resistir ao mais rigoroso escrutínio regulatório, maximizando a eficiência e minimizando os impactos financeiros.
Fortaleça a governança e a resiliência

A IBM Promontory orienta conselhos e lideranças seniores em governança, alta administração e regime de certificação (SMCR) e gerenciamento de riscos para fortalecer a resiliência operacional em um ambiente cada vez mais complexo.
Conheça nossos especialistas James Larkins
James Larkins assessora clientes em regulamentações comerciais, gerenciamento de conformidade, gestão de dados, segurança da informação e políticas e procedimentos corporativos.
Madeline Dermatossian
Madeline Dermatossian tem desempenha papel fundamental no auxílio de conselhos e executivos de bancos, fundos de aposentadoria governamentais para aprimorar sua cultura de risco, conformidade e conduta. Anteriormente, liderou várias grandes empresas a partir de cargos de diretoria executiva e é membro do conselho consultivo da Harvard Business Review.
Micah Breimhorst
Micah Breimhorst atende instituições financeiras dos EUA e globais, com foco em bancos, corretoras, empresas de serviços financeiros e empresas de jogos. Conta com quase 25 anos de experiência em consultoria e no setor de serviços financeiros, inclusive em vários cargos de liderança em todas as três linhas de defesa.
Chris Atkinson
Chris Atkinson é consultor sênior com mais de 20 anos de experiência em regulamentação financeira, especializando-se em governança, gerenciamento de risco e conformidade regulatória. Assessora empresas do índice FTSE100 e órgãos reguladores, lidera as Skilled Person Reviews (Avaliações por peritos qualificados) e é facilitador reconhecido de treinamentos de nível executivo em diversas disciplinas de risco.
A SOFR Academy utiliza o IBM Promontory para alcançar conformidade financeira e confiabilidade baseada em design. Leia o estudo de caso
Global Outlook for Banking and Financial Markets 2025
Como lidar com as crescentes preocupações regulatórias na gestão de riscos de terceiros
Habilitação de soluções de governança, risco e conformidade para gerenciamento de riscos
