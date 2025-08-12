A IBM Promontory ajuda os clientes a alcançarem seus objetivos por meio da concepção e da implementação de iniciativas estratégicas, do gerenciamento de riscos regulatórios, operacionais e financeiros e do desempenho de funções essenciais.
Em um cenário de regulamentação em evolução, avanço tecnológico e práticas comerciais flutuantes, as empresas enfrentam desafios prementes de risco e conformidade. A IBM Promontory conhece essas dinâmicas complexas e trabalha com os clientes para ajudá-los a pensar com mais inteligência e a moldar seus negócios para o futuro. Combinamos ativos de classe mundial com competências cuidadosamente selecionadas para entregar valor único aos nossos clientes. Com acesso às plataformas e à expertise da IBM, podemos entregar esse valor em escala, impulsionados por tecnologia e inovação de ponta. Como parceiro de confiança para instituições financeiras e órgãos reguladores, a IBM Promontory trabalha com conselhos de administração, alta gestão, líderes de linhas de negócio e profissionais de compliance para ajudar a aprimorar as funções e os resultados de negócios.
A IBM Promontory ajuda as empresas a personalizar a governança de IA e a gestão de riscos em escala.
A IBM Promontory é o seu parceiro único para conectar requisitos regulatórios, tecnologias de última geração e integração perfeita no combate ao crime financeiro.
A IBM Promontory oferece gestão de riscos para serviços financeiros capaz de resistir ao mais rigoroso escrutínio regulatório, maximizando a eficiência e minimizando os impactos financeiros.
A IBM Promontory orienta conselhos e lideranças seniores em governança, alta administração e regime de certificação (SMCR) e gerenciamento de riscos para fortalecer a resiliência operacional em um ambiente cada vez mais complexo.
Libere o desempenho financeiro e agregue mais valor comercial com serviços de ponta a ponta que integram dados, IA e automação em todos os processos principais.
Plataforma de serviços de IA que aprimora os recursos dos consultores da IBM, permitindo que entreguem resultados mais rápidos, coerentes e específicos com base no seu negócio.
