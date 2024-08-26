Ao longo dos últimos 18 meses, os reguladores aumentaram seu foco, emitindo orientações detalhadas e várias ordens de consentimento e gerenciamento de riscos de terceiros.

Em junho de 2023, o Escritório do Controlador da Moeda (OCC), o Conselho do Federal Reserve e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) divulgaram orientações interagências sobre o gerenciamento de riscos de terceiros para instituições financeiras. Essa orientação deve ser usada como um roteiro que estabelece a base das expectativas regulatórias. Seu objetivo é gerenciar efetivamente os riscos associados aos relacionamentos e às melhores práticas com terceiros.

Menos de um ano depois, o OCC emitiu uma ordem de consentimento contra um banco regional do Atlântico Sul após identificar pontos fracos em seu programa de gerenciamento de risco de terceiros.

O FDIC identificou uma fintech do nordeste do país envolvida em práticas bancárias inseguras e inadequadas. Ele emitiu uma ordem de consentimento relacionada, entre outras coisas, à falha do banco em ter controles internos e sistemas de informação adequados para seu tamanho. O pedido também abordou a natureza, o escopo, a complexidade e o risco de seus relacionamentos com terceiros.

O FDIC também emitiu uma ordem de consentimento instruindo um banco regional do centro-oeste a desenvolver políticas e procedimentos apropriados para o gerenciamento de risco de terceiros. Ela também apelou para a melhoria da due diligence e monitoramento de terceiros que completam responsabilidades de combate à lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT).