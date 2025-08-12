Como um catalisador na solução de desafios tecnológicos complexos, o oLabs é um recurso vital para o avanço da tecnologia do Governo Federal dos EUA. Fazemos isso por meio da imersão no cenário tecnológico da sua agência, colaborando com seus especialistas e líderes para criar soluções de tecnologia mais seguras, centradas no usuário e escaláveis. Seja com especialistas fazendo exercícios em campo, preparando operações no quartel-general ou profissionais da saúde procurando aplicar IA para detectar doenças mais cedo, na oLabs contamos com observações em contexto para desenvolver soluções voltadas para situações do mundo real.