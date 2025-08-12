Explore as possibilidades. Replicaremos e construiremos ambientes virtuais para você lidar com os desafios complexos da sua agência.
Faça parte de um esforço total de equipe. Trabalhe lado a lado com nossos especialistas na área de domínio de tecnologia para projetar arquiteturas de sistemas, modelos de IA/ML e produtos para usuários finais.
Vá além do conceitual. Testamos física ou virtualmente ambientes, aplicativos de IA e recursos de borda baseados em TI que criamos juntos. A partir daí, iteraremos até chegarmos à solução de que você precisa.
Líder de Operações Especiais dos EUA
Ciência e Tecnologia
Minha equipe e a oLabs estão desenvolvendo um software com recursos de IA que possibilita aos operadores especiais ingerir, armazenar, analisar e disseminar dados de missão crítica horizontalmente entre equipes e verticalmente para escalões superiores e agências nacionais... Nunca vi um ambiente mais colaborativo entre o DoD (Departamento de Defesa), o SOCOM (Comando de Operações Especiais), a indústria e o meio acadêmico. ”
Líder Sênior do USSOCOM
Em mais de 20 anos de experiência com aquisições, nunca vi um projeto passar de um CRADA (Acordo Cooperativo de Pesquisa e Desenvolvimento) para um Programa de registro com tanta rapidez. Isso exige uma equipe e tanto. ”
Como um catalisador na solução de desafios tecnológicos complexos, o oLabs é um recurso vital para o avanço da tecnologia do Governo Federal dos EUA. Fazemos isso por meio da imersão no cenário tecnológico da sua agência, colaborando com seus especialistas e líderes para criar soluções de tecnologia mais seguras, centradas no usuário e escaláveis. Seja com especialistas fazendo exercícios em campo, preparando operações no quartel-general ou profissionais da saúde procurando aplicar IA para detectar doenças mais cedo, na oLabs contamos com observações em contexto para desenvolver soluções voltadas para situações do mundo real.
Localizada no norte da Virgínia, nossa instalação de tecnologia avançada oferece uma experiência de inovação completa. Nossa unidade de Reston, Virgínia, está equipada com sistemas de computação de alto desempenho, GPUs de última geração, interfaces de sistema avançadas, dispositivos de comunicação, drones, equipamentos de usuário final e uma sala escura de realidade virtual. Aqui podemos demonstrar os recursos das soluções em tempo real, dando vida às suas visões.
O ecossistema de centros de colaboração federais da IBM Consulting foi projetado exclusivamente para atender às necessidades das agências federais dos EUA e dedica-se a ajudar essas agências à utilização do poder da IA e de outros recursos avançados de TI.
Pronto para conhecer o oLabs?