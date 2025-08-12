IBM oLabs

Impulsionando a inovação da edge para a empresa
Agende um tour
Imagem de uma paisagem geográfica em formato de dashboard com locais marcados para diferentes propósitos
O que fazemos
Homem atrás de uma mesa com muitos equipamentos, cercado por um grupo de pessoas observando
Envision

Explore as possibilidades. Replicaremos e construiremos ambientes virtuais para você lidar com os desafios complexos da sua agência.
Grupo de pessoas discutindo em volta de uma mesa com dois notebooks
Colabore

Faça parte de um esforço total de equipe. Trabalhe lado a lado com nossos especialistas na área de domínio de tecnologia para projetar arquiteturas de sistemas, modelos de IA/ML e produtos para usuários finais.
A mão de um homem segurando um pequeno helicóptero
Protótipo e demonstração

Vá além do conceitual. Testamos física ou virtualmente ambientes, aplicativos de IA e recursos de borda baseados em TI que criamos juntos. A partir daí, iteraremos até chegarmos à solução de que você precisa.
Pessoas com equipamento de topografia em um tripé
Como fazemos isso

Como um catalisador na solução de desafios tecnológicos complexos, o oLabs é um recurso vital para o avanço da tecnologia do Governo Federal dos EUA. Fazemos isso por meio da imersão no cenário tecnológico da sua agência, colaborando com seus especialistas e líderes para criar soluções de tecnologia mais seguras, centradas no usuário e escaláveis. Seja com especialistas fazendo exercícios em campo, preparando operações no quartel-general ou profissionais da saúde procurando aplicar IA para detectar doenças mais cedo, na oLabs contamos com observações em contexto para desenvolver soluções voltadas para situações do mundo real.
Foto do interior da instalação de tecnologia oLab
A experiência oLabs

Localizada no norte da Virgínia, nossa instalação de tecnologia avançada oferece uma experiência de inovação completa. Nossa unidade de Reston, Virgínia, está equipada com sistemas de computação de alto desempenho, GPUs de última geração, interfaces de sistema avançadas, dispositivos de comunicação, drones, equipamentos de usuário final e uma sala escura de realidade virtual. Aqui podemos demonstrar os recursos das soluções em tempo real, dando vida às suas visões.

Produtos

CXEdge
A plataforma de dados com recursos de IA e projetada para operar em hardware de baixo tamanho, peso, consumo de energia e custo (SWaP-C). Dê às suas unidades da linha de frente a vantagem tática com um conjunto de ferramentas de código aberto, projetado para coletar e mover dados de sensores em tempo real, incluindo imagens e vídeo, através de redes para análise por IA.
Hatteras
Nossa plataforma Hatteras facilita a adaptação dos modelos de ML (Machine Learning) da sua agência à situação em rápida evolução no local. A Hatteras automatiza o retreinamento de modelos de ML durante condições dinâmicas para evitar a deterioração e manter a precisão dos modelos, seja na nuvem ou na borda tática.
Semantic-Edge
Como uma solução de IA generativa para operações em campo, a Semantic-Edge é pequena, cabe confortavelmente em um notebok e é escalável para atender aos requisitos da sua missão. A Semantic-Edge oferece aos usuários a capacidade de pesquisar e analisar dados, documentos, manuais, APIs e outros, permitindo que os operadores obtenham consciência situacional plena e resolvam problemas em tempo real na edge tática.
Sentinel
Uma solução de ML para reconhecimento por vídeo, altamente adaptável e de rápida implementação. Com sua capacidade de operar em diversas modalidades de sensores como infravermelho de ondas curtas e longas, sinais vermelho, verde e azul (RGB) e outros, os poderosos algoritmos de visão computacional da Sentinel convertem múltiplos feeds de vídeo e geram um recurso de consciência situacional otimizada por ML.

Parte do Ecossistema de Laboratórios Federais

O ecossistema de centros de colaboração federais da IBM Consulting foi projetado exclusivamente para atender às necessidades das agências federais dos EUA e dedica-se a ajudar essas agências à utilização do poder da IA e de outros recursos avançados de TI.

 Saiba mais
Homem em pé junto a uma mesa redonda preta no meio de um estúdio escuro e de alta tecnologia
IBM Innovation Studio

Explore as possibilidades de transformação por meio de explorações tecnológicas, experiências imersivas e workshops de cocriação.

Saiba mais
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Utilizando um modelo de engajamento colaborativo e dedicado ao valor, reunimos o melhor do design thinking corporativo, desenvolvimento ágil e práticas de DevSecOps, acelerados por ferramentas de IA generativa da IBM e de parceiros.

 Saiba mais
People in DC cyber range
Centro de Treinamento em Cibersegurança IBM X-Force

Crie simulações imersivas para orientar a equipe de sua agência em cenários realistas de violação, ajudando a garantir que sua equipe possa responder e se recuperar de incidentes de cibersegurança de nível empresarial, gerenciar vulnerabilidades e criar uma cultura de segurança mais forte em sua Organização. 

Saiba mais
Homem em pé junto a uma mesa redonda preta no meio de um estúdio escuro e de alta tecnologia
IBM Innovation Studio

Explore as possibilidades de transformação por meio de explorações tecnológicas, experiências imersivas e workshops de cocriação.

Saiba mais
Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Utilizando um modelo de engajamento colaborativo e dedicado ao valor, reunimos o melhor do design thinking corporativo, desenvolvimento ágil e práticas de DevSecOps, acelerados por ferramentas de IA generativa da IBM e de parceiros.

 Saiba mais
People in DC cyber range
Centro de Treinamento em Cibersegurança IBM X-Force

Crie simulações imersivas para orientar a equipe de sua agência em cenários realistas de violação, ajudando a garantir que sua equipe possa responder e se recuperar de incidentes de cibersegurança de nível empresarial, gerenciar vulnerabilidades e criar uma cultura de segurança mais forte em sua Organização. 

Saiba mais
Próximas etapas

Pronto para conhecer o oLabs?

 Agende um tour
10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 Ver no Google Maps - IBM oLabs