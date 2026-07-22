IBM Copilot Runway

Projetado para ajudar as empresas a criar e implementar copilotos personalizados

IBM Consulting aprimora os recursos do Microsoft Copilot
Pista vazia do Aeroporto Internacional de Wuxi Shuofang, Cidade de Wuxi, China

Impulsione a transformação empresarial com IA

O Microsoft Copilot é um assistente de IA projetado para aumentar a produtividade e a criatividade nas tarefas do dia a dia e já está em funcionamento em ferramentas usadas diariamente, como Outlook, Office 365 e Teams. Mas, para algumas empresas, há necessidade de uma solução mais específica e personalizada.

É aí que copilotos personalizados entram em cena. Copilotos personalizados podem ser feitos sob medida para o caso de uso específico de uma empresa e construídos de acordo com suas especificações exatas.

Para ajudar as empresas a navegar pela complexidade e incerteza deste cenário em rápida evolução, a IBM Consulting anunciou o IBM Copilot Runway, uma nova oferta projetada para ajudar as empresas a criar, personalizar, implementar e gerenciar copilotos.

Recursos
Framework de adoção

Um framework personalizado para ajudar as organizações a implementar copilotos em larga escala, alinhando-se às suas necessidades e objetivos únicos para uma integração suave e máximo impacto.
Copilot Catalyst

Use o Copilot Catalyst da IBM para projetar copilotos que sejam flexíveis e adaptáveis, capacitando as organizações a atender suas necessidades únicas de forma eficaz e eficiente.
Copilotos personalizados pré-construídos

Uma biblioteca de copilotos pré-construídos para casos de uso específicos, economizando tempo e esforço na implementação.

Casos de uso

Insights de contratos com IA para especialistas em compras

Auxiliar os especialistas em compras a extrair insights valiosos dos contratos. Essa abordagem pode ajudar os usuários a entender os termos, obrigações e riscos dos contratos de forma mais eficiente, permitindo uma tomada de decisão informada e processos de gerenciamento de contratos mais simplificados.

Dois empresários usando notebook juntos em um escritório

Assistência inteligente para operações de atendimento ao cliente

Um copiloto para agentes e técnicos que oferece busca com IA generativa, opções de autoatendimento, assistência em tempo real, recomendações de upsell ou cross-sell e suporte contextual para operações simplificadas e experiências aprimoradas do cliente.

Um agente de suporte ao cliente trabalhando em frente a um computador com um headset

Copiloto de verificação KYC com IA

Um copiloto que visa automatizar e agilizar o processo de verificação KYC, garantindo conformidade com as regulamentações enquanto reduz o tempo e o esforço exigidos da equipe do banco.

Caixa de banco no computador ajudando casal no balcão da agência bancária

Suporte e engajamento inteligente de funcionários

Um copiloto para funcionários que melhora o engajamento dos funcionários, reduz tarefas manuais e garante uma experiência sem dificuldades ao longo do ciclo de vida do funcionário, desde a integração até as operações diárias.

Notebook, CEO ou empresários seniores em reunião planejando uma estratégia de marketing para o crescimento financeiro da empresa.

Copiloto de gêmeo digital para otimização operacional

Réplica digital dinâmica de uma entidade física, colaborando com operadores humanos para simular, monitorar e otimizar o desempenho no mundo real, aprimorando a tomada de decisões e a eficiência.

Funcionários de escritório trabalhando em seus computadores

Estudo de caso

Uma mulher asiática de meia-idade de jeans azul sentada na cama em uma pose de ioga em frente a um notebook
Redi, o assistente virtual bancário com tecnologia de IA, aumenta o engajamento dos clientes Leia o estudo de caso

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