O Microsoft Copilot é um assistente de IA projetado para aumentar a produtividade e a criatividade nas tarefas do dia a dia e já está em funcionamento em ferramentas usadas diariamente, como Outlook, Office 365 e Teams. Mas, para algumas empresas, há necessidade de uma solução mais específica e personalizada.

É aí que copilotos personalizados entram em cena. Copilotos personalizados podem ser feitos sob medida para o caso de uso específico de uma empresa e construídos de acordo com suas especificações exatas.

Para ajudar as empresas a navegar pela complexidade e incerteza deste cenário em rápida evolução, a IBM Consulting anunciou o IBM Copilot Runway, uma nova oferta projetada para ajudar as empresas a criar, personalizar, implementar e gerenciar copilotos.