Projetado para ajudar as empresas a criar e implementar copilotos personalizados
O Microsoft Copilot é um assistente de IA projetado para aumentar a produtividade e a criatividade nas tarefas do dia a dia e já está em funcionamento em ferramentas usadas diariamente, como Outlook, Office 365 e Teams. Mas, para algumas empresas, há necessidade de uma solução mais específica e personalizada.
É aí que copilotos personalizados entram em cena. Copilotos personalizados podem ser feitos sob medida para o caso de uso específico de uma empresa e construídos de acordo com suas especificações exatas.
Para ajudar as empresas a navegar pela complexidade e incerteza deste cenário em rápida evolução, a IBM Consulting anunciou o IBM Copilot Runway, uma nova oferta projetada para ajudar as empresas a criar, personalizar, implementar e gerenciar copilotos.
Um framework personalizado para ajudar as organizações a implementar copilotos em larga escala, alinhando-se às suas necessidades e objetivos únicos para uma integração suave e máximo impacto.
Use o Copilot Catalyst da IBM para projetar copilotos que sejam flexíveis e adaptáveis, capacitando as organizações a atender suas necessidades únicas de forma eficaz e eficiente.
Uma biblioteca de copilotos pré-construídos para casos de uso específicos, economizando tempo e esforço na implementação.
Insights de contratos com IA para especialistas em compras
Auxiliar os especialistas em compras a extrair insights valiosos dos contratos. Essa abordagem pode ajudar os usuários a entender os termos, obrigações e riscos dos contratos de forma mais eficiente, permitindo uma tomada de decisão informada e processos de gerenciamento de contratos mais simplificados.
Assistência inteligente para operações de atendimento ao cliente
Um copiloto para agentes e técnicos que oferece busca com IA generativa, opções de autoatendimento, assistência em tempo real, recomendações de upsell ou cross-sell e suporte contextual para operações simplificadas e experiências aprimoradas do cliente.
Copiloto de verificação KYC com IA
Um copiloto que visa automatizar e agilizar o processo de verificação KYC, garantindo conformidade com as regulamentações enquanto reduz o tempo e o esforço exigidos da equipe do banco.
Suporte e engajamento inteligente de funcionários
Um copiloto para funcionários que melhora o engajamento dos funcionários, reduz tarefas manuais e garante uma experiência sem dificuldades ao longo do ciclo de vida do funcionário, desde a integração até as operações diárias.
Copiloto de gêmeo digital para otimização operacional
Réplica digital dinâmica de uma entidade física, colaborando com operadores humanos para simular, monitorar e otimizar o desempenho no mundo real, aprimorando a tomada de decisões e a eficiência.
Impulsione a inovação supercarregada ao adotar a IA agêntica com o portfólio de tecnologia dinâmico da Microsoft e sua profunda expertise em diversos setores.
Os serviços e consultoria de inteligência artificial (IA) ajudam a implementar e escalar a IA empresarial para reinventar os fluxos de trabalho da sua organização.
A IBM Consulting oferece serviços especializados de consultoria em dados e IA para ajudar as empresas a criar estratégias de IA responsáveis e escaláveis.
Plataforma de entrega impulsionada por IA para acelerar a criação de valor em escala.