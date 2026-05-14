Simplifique e reduza o risco de programas de transformação em grande escala
A migração para a nuvem em grande escala é uma transformação complexa e de alto risco que envolve sistemas, dados e fornecedores fragmentados. O sucesso depende de uma abordagem baseada em IA que combina automação, inteligência e governança para acelerar os resultados e melhorar a tomada de decisões.
IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) é um framework impulsionado por IA que orquestra a migração e a modernização de nuvem de ponta a ponta. Unifica a descoberta até a execução em uma única camada de inteligência, simplificando os processos com IA generativa e automação para oferecer resultados mais rápidos e controlados.
Construído com base em tecnologias seguras e abertas, o ICDC oferece suporte a ambientes híbridos e se integra a diversos sistemas. É especialmente eficaz para sistemas legados complexos, proporcionando caminhos guiados por IA para estratégias de rehost, replatform, refatoração ou desativação com maior clareza e previsibilidade.
O ICDC oferece descobertas impulsionadas por IA em propriedades híbridas, revelando dependências, riscos, prontidão, otimização e insights de modernização, permitindo decisões mais rápidas e de alta qualidade e acelerando as avaliações de nuvem em escala corporativa.
O ICDC serve como um plano de comando unificado, integrando-se sem dificuldades a plataformas independentes da nuvem, aplicação e ecossistema de infraestrutura. Também ajuda a ampliar a modernização em caminhos de rehost, replatform, refatoração, modularização e desativação com flexibilidade e escala.
O ICDC permite a execução discreta por meio de automação orientada por IA, fluxos de trabalho orquestrados por agentes, painéis de governança em tempo real e um assistente de migração em linguagem natural. Essa ferramenta oferece execução com um clique para migrar, riscos reduzidos, cronogramas mais rápidos e visibilidade total do programa em escala.
O ICDC utiliza IA generativa e padrões comprovados de engajamento para gerar automaticamente arquiteturas de alvo, projetos de migração, diagramas e pacotes de trabalho. Um assistente de design em linguagem natural padroniza decisões, reduz gargalos arquitetônicos e melhora a qualidade do projeto em escala.
O ICDC aplica inteligência para agrupar aplicações com base em dependências, prioridade de negócios e risco, criando ondas de migração otimizadas e gerando automaticamente roadmaps e estruturas analíticas de trabalho (WBS) personalizadas para jornadas de rehost, replatform e retirada de operação. O ICDC oferece integração perfeita com ferramentas como Jira e Azure ADO para execução industrializada.
Utilizando metodologias ágeis e blueprints reutilizáveis extensivos, podemos ajudar a acelerar design, migração e operação na AWS Cloud, independentemente do segmento do seu setor.
Vikas Ganoorkar é Sócio Sênior da IBM com mais de 20 anos de liderança global em aplicações empresariais, migração para a nuvem e transformações Oracle/SAP, principalmente nos setores bancário e de serviços financeiros. Ele é especialista em pré-vendas, entrega em larga escala, liderança de práticas e fomento da inovação por meio de nuvem, Ágil e DevOps em equipes globais e remotas.
Como CTO de ativos da IBM para serviços de migração e modernização na IBM Consulting, Sailendra é especializado em IA generativa, nuvem e gestão de produtos de dados. Lidera projetos de transformação e integração em grande escala para clientes corporativos em diversos setores. Baseado em Estocolmo, Sailendra é reconhecido por sua expertise em plataformas de aplicações complexas e liderança técnica.
Como CTO da oferta de Migração e Modernização de Aplicações da Hybrid Cloud Data, Vinay lidera o design e a entrega de soluções de alta qualidade para migração e modernização de aplicações em ambientes híbridos e multinuvem. Suas áreas de especialização abrangem desenvolvimento, análise, inovação de produtos e CRM. Ele possui patentes relacionadas à nuvem e é autor de várias publicações. É apaixonado pela promoção da transformação contínua habilitada para a nuvem e o valor para o cliente.
Debasis RoyChoudhuri é engenheiro distinto e sócio executivo da IBM, liderando a prática de modernização da nuvem para o serviço de nuvem híbrida nas Américas. Ele é especialista em IA generativa, estratégia de multinuvem de TI e compromissos de transformação de nuvem. Debasis é reconhecido como líder de pensamento dentro da IBM e é membro da Academia de Tecnologia da IBM.
Uma plataforma integrada com IA generativa que ajuda a acelerar a adoção da nuvem com resultados consistentes e previsíveis. Suporta uma ampla gama de aplicações e zonas de aterrissagem, permitindo tanto a modernização em nuvem híbrida quanto a modernização na plataforma nativa.
Nossa metodologia de modernização de aplicações, desenvolvida pela Red Hat, ajuda você a executar uma migração e modernização perfeitas para a nuvem, que são seguras, com custo reduzido e ágeis.
Uma estratégia de criação nativa da nuvem acelera a inovação com custos mais baixos, ajuda a alcançar prazos menores de lançamento no mercado e estimula o crescimento da receita com plataformas multinuvem híbridas, abertas e seguras.
O IBM® Application Management Services pode ajudar você a liberar seu investimento em nuvem transformando a maneira como você gerencia os aplicativos.