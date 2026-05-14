A migração para a nuvem em grande escala é uma transformação complexa e de alto risco que envolve sistemas, dados e fornecedores fragmentados. O sucesso depende de uma abordagem baseada em IA que combina automação, inteligência e governança para acelerar os resultados e melhorar a tomada de decisões.

IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) é um framework impulsionado por IA que orquestra a migração e a modernização de nuvem de ponta a ponta. Unifica a descoberta até a execução em uma única camada de inteligência, simplificando os processos com IA generativa e automação para oferecer resultados mais rápidos e controlados.

Construído com base em tecnologias seguras e abertas, o ICDC oferece suporte a ambientes híbridos e se integra a diversos sistemas. É especialmente eficaz para sistemas legados complexos, proporcionando caminhos guiados por IA para estratégias de rehost, replatform, refatoração ou desativação com maior clareza e previsibilidade.