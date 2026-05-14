IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

Simplifique e reduza o risco de programas de transformação em grande escala

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Dois profissionais trabalhando em um computador em um ambiente de fábrica

Framework de IA comprovada em campo para migração e modernização na nuvem

A migração para a nuvem em grande escala é uma transformação complexa e de alto risco que envolve sistemas, dados e fornecedores fragmentados. O sucesso depende de uma abordagem baseada em IA que combina automação, inteligência e governança para acelerar os resultados e melhorar a tomada de decisões.

IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) é um framework impulsionado por IA que orquestra a migração e a modernização de nuvem de ponta a ponta. Unifica a descoberta até a execução em uma única camada de inteligência, simplificando os processos com IA generativa e automação para oferecer resultados mais rápidos e controlados.

Construído com base em tecnologias seguras e abertas, o ICDC oferece suporte a ambientes híbridos e se integra a diversos sistemas. É especialmente eficaz para sistemas legados complexos, proporcionando caminhos guiados por IA para estratégias de rehost, replatform, refatoração ou desativação com maior clareza e previsibilidade. 
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Recursos
Descoberta, avaliação e insights orientados por IA

O ICDC oferece descobertas impulsionadas por IA em propriedades híbridas, revelando dependências, riscos, prontidão, otimização e insights de modernização, permitindo decisões mais rápidas e de alta qualidade e acelerando as avaliações de nuvem em escala corporativa.
Integração de ecossistemas e ampliação da modernização

O ICDC serve como um plano de comando unificado, integrando-se sem dificuldades a plataformas independentes da nuvem, aplicação e ecossistema de infraestrutura. Também ajuda a ampliar a modernização em caminhos de rehost, replatform, refatoração, modularização e desativação com flexibilidade e escala.
Execução, automação e governança com baixo nível de contato

O ICDC permite a execução discreta por meio de automação orientada por IA, fluxos de trabalho orquestrados por agentes, painéis de governança em tempo real e um assistente de migração em linguagem natural. Essa ferramenta oferece execução com um clique para migrar, riscos reduzidos, cronogramas mais rápidos e visibilidade total do programa em escala.
Automação de design inteligente e geração de arquitetura

O ICDC utiliza IA generativa e padrões comprovados de engajamento para gerar automaticamente arquiteturas de alvo, projetos de migração, diagramas e pacotes de trabalho. Um assistente de design em linguagem natural padroniza decisões, reduz gargalos arquitetônicos e melhora a qualidade do projeto em escala.
Planejamento automático de ondas e identificação de roteiros

O ICDC aplica inteligência para agrupar aplicações com base em dependências, prioridade de negócios e risco, criando ondas de migração otimizadas e gerando automaticamente roadmaps e estruturas analíticas de trabalho (WBS) personalizadas para jornadas de rehost, replatform e retirada de operação. O ICDC oferece integração perfeita com ferramentas como Jira e Azure ADO para execução industrializada.

Parcerias estratégicas

AWS

Utilizando metodologias ágeis e blueprints reutilizáveis extensivos, podemos ajudar a acelerar design, migração e operação na AWS Cloud, independentemente do segmento do seu setor.

Chatbot de migração com IA generativa Discovery as a Service (GDaaS) com tecnologia de IA generativa Assistente de design com tecnologia de IA generativa
Colegas sentados em uma mesa olhando para um notebook em um escritório

Conheça nossos especialistas

Sócio sênior e líder global de serviços de migração e modernização Vikas Ganoorkar

Vikas Ganoorkar é Sócio Sênior da IBM com mais de 20 anos de liderança global em aplicações empresariais, migração para a nuvem e transformações Oracle/SAP, principalmente nos setores bancário e de serviços financeiros. Ele é especialista em pré-vendas, entrega em larga escala, liderança de práticas e fomento da inovação por meio de nuvem, Ágil e DevOps em equipes globais e remotas.

Entre em contato com Vikas
Serviços de migração e modernização do CTO de ativos globais Sailendra Panigrahi

Como CTO de ativos da IBM para serviços de migração e modernização na IBM Consulting, Sailendra é especializado em IA generativa, nuvem e gestão de produtos de dados. Lidera projetos de transformação e integração em grande escala para clientes corporativos em diversos setores. Baseado em Estocolmo, Sailendra é reconhecido por sua expertise em plataformas de aplicações complexas e liderança técnica.

Entre em contato com Sailendra
Diretor de Tecnologia (CTO) para a oferta de migração e modernização de aplicações, nuvem híbrida de dados Vinay Parisa

Como CTO da oferta de Migração e Modernização de Aplicações da Hybrid Cloud Data, Vinay lidera o design e a entrega de soluções de alta qualidade para migração e modernização de aplicações em ambientes híbridos e multinuvem. Suas áreas de especialização abrangem desenvolvimento, análise, inovação de produtos e CRM. Ele possui patentes relacionadas à nuvem e é autor de várias publicações. É apaixonado pela promoção da transformação contínua habilitada para a nuvem e o valor para o cliente.

Entre em contato com Vinay
Engenheiro distinto de serviços de Hybrid Cloud and Data Debasis Roy Choudhuri

Debasis RoyChoudhuri é engenheiro distinto e sócio executivo da IBM, liderando a prática de modernização da nuvem para o serviço de nuvem híbrida nas Américas. Ele é especialista em IA generativa, estratégia de multinuvem de TI e compromissos de transformação de nuvem. Debasis é reconhecido como líder de pensamento dentro da IBM e é membro da Academia de Tecnologia da IBM.

Entre em contato com Debasis

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Uma estratégia de criação nativa da nuvem acelera a inovação com custos mais baixos, ajuda a alcançar prazos menores de lançamento no mercado e estimula o crescimento da receita com plataformas multinuvem híbridas, abertas e seguras.

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