Otimizando as operações de atendimento ao cliente A Wipro, uma empresa multinacional de consultoria de TI e serviços de processos de negócios, atende a muitos clientes corporativos no espaço de contact centers. Ela se depara com muitos clientes com orçamentos limitados, nos quais a capacidade autorizada dos contact centers geralmente não é suficiente para lidar com a carga de chamadas recebidas. Isso leva a desafios, como: Longos tempos de espera.

Roteamento de chamadas ineficiente.

Necessidade de agentes humanos adicionais.

Processos demorados, como gerar cartas de encerramento de reclamações e revisar transcrições de bate-papo. Esses desafios resultam na diminuição da satisfação do cliente, no aumento dos custos operacionais e na utilização inadequada dos recursos da central de atendimento.

Revolucionando o atendimento ao cliente Usando a tecnologia IBM watsonx.ai, a Wipro criou vários aceleradores de atendimento ao cliente orientados por IA, que podem revolucionar as operações de atendimento de contato dos clientes. O IBM watsonx.ai é uma plataforma de IA e dados, uma solução abrangente orientada por IA generativa. Essa combinação de recursos lida com desafios comuns de atendimento ao cliente e oferece as seguintes características principais: Autoatendimento baseado em e-mail, que permite que os clientes enviem consultas por e-mail, com o watsonx.ai automatizando a respostas a perguntas de rotina enquanto encaminha questões mais complexas para intervenção humana. Isso resulta em tempos de espera reduzidos dos clientes e uma carga de trabalho mais leve para a central de atendimento.





Roteamento inteligente de chamadas, que aumenta a eficiência da central de atendimento, classificando as chamadas com base nas interações iniciais com o usuário. Treinamento adicional pode melhorar a precisão da classificação das chamadas, garantindo que as chamadas sejam roteadas para as filas mais apropriadas. Isso leva a menos transferências de chamadas, resultando em tempos de espera mais curtos e resoluções de problemas mais rápidas.





O assistente de agente virtual, que é equipado com conhecimento de guias de solução de problemas, perguntas frequentes e interações passadas, agilizando os fluxos de chamadas e minimiza a necessidade de intervenção humana. Isso reduz os tempos de espera, o volume de chamadas e a necessidade de agentes humanos, levando, no final das contas. à redução de custos.





Agent Assist, que emprega IA generativa para dar suporte a agentes humanos em tempo real, fornecendo respostas, analisando os sentimentos do usuário e recomendando soluções. Isso aumenta o desempenho dos agentes, reduz o tempo de atendimento de chamadas e aumenta a satisfação geral do cliente.





O recurso de cartas de encerramento de reclamações, que automatiza a geração dessas cartas, resumindo informações de várias fontes. Isso acelera o processo de resolução de reclamações e gera economias significativas de tempo e custo para a organização.





Resumo do bate-papo, que simplifica a análise das transcrições do bate-papo, reduzindo o tempo de atendimento das chamadas quando elas são transferidas e melhorando a satisfação do cliente. Também agiliza as avaliações pós-chamadas para os gerentes. No geral, o Wipro AI Practice, juntamente com o watsonx.ai, oferece uma solução abrangente para otimizar o atendimento ao cliente, agilizar as operações e aprimorar a experiência do cliente, proporcionando economias de custo significativas para as organizações. Os benefícios incluem uma

Redução de 30% nos tempos de espera, resultando em maior satisfação do cliente 20%–40% das chamadas agora são automatizadas, levando a economia de custos e melhor utilização de recursos

O atendimento ao cliente é diretamente proporcional à satisfação do cliente. O watsonx.ai está alquimizando o atendimento ao cliente como nunca, ao permitir que as PMEs treinem, validem, ajustem e implementem IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com facilidade e criem aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados. A equipe da Ecosystem Engineering SI Lab tem sido fundamental para demonstrar o poder das parcerias, mais uma vez, com a Wipro. Soumitra Limaye Director Ecosystem Engineering SI Lab

Tendo realizado muitos envolvimentos com IA com o watson em escala nessa área, a Wipro tem muito a oferecer em relação à inovação da IA para centrais de contato. Com base em nossa parceria de longa data com a IBM e em sintonia com a paixão da Wipro de trazer o melhor em inovação de IA generativa para nossos clientes, aumentamos ainda mais nossas soluções e aceleradores de IA no watsonx. Nosso objetivo é oferecer eficiências e experiências superiores à nossa base de clientes de centrais de contato. Brijesh Singh Vice-presidente Sênior e Diretor Global de IA Wipro

Resultados transformadores Com base em uma prova de conceito (POC) que durou 30 dias, a Wipro pode oferecer os seguintes benefícios a seus clientes de centrais de atendimento empresariais*: Tempos de espera reduzidos: os clientes podem ter tempos de espera mais curtos, 30% em média, resultando em maior satisfação do cliente.





Maior eficiência operacional: a automação de consultas de rotina e roteamento de chamadas leva à economia de custos e a uma melhor utilização dos recursos da central de atendimento. Cerca de 20% a 40% das chamadas podem ser automatizadas, reduzindo a necessidade de intervenção de um agente humano.





Resolução de problemas mais rápida: os problemas são resolvidos mais rapidamente, reduzindo a necessidade de transferências de chamadas e melhorando as taxas de resolução na primeira vez (FTR). Pode ser alcançada uma redução aproximada de 25% nas transferências de chamadas.





Melhor desempenho dos agentes: os agentes recebem assistência em tempo real, levando a um melhor atendimento ao cliente e economia de custos para a organização. Uma redução de 25% no tempo de atendimento de chamadas, em média, pode ser alcançada.





Encerramento eficiente de reclamações: as cartas de encerramento de reclamações são geradas automaticamente, economizando tempo e esforço para os agentes humanos. A economia foi de cerca de cinco minutos de tempo humano por carta de encerramento de reclamação.





Avaliação pós-chamadas aprimorada: o resumo do bate-papo simplifica o processo de análise pós-chamada para os gerentes, economizando em média cerca de cinco minutos de tempo humano por chamada. No geral, a implementação do watsonx.ai e as soluções relacionadas de IA da Wipro ajudam a otimizar o atendimento ao cliente, agilizam as operações e aprimoram a experiência geral do cliente, ao mesmo tempo em que geram economias de custo significativas para os clientes da Wipro. * Os números são projetados e podem variar de caso para caso.