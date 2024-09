Para atingir seus objetivos, a Wi2 decidiu criar uma plataforma de análise de big data baseada em nuvem e baseada no IBM Cloudant® como uma plataforma de banco de dados NoSQL, com o IBM Db2® Warehouse on Cloud como um data warehouse na memória para dados estruturados. Ambos os bancos de dados são executados na plataforma IBM Cloud® .



Os dados do aplicativo Wi-Fi TRAVEL JAPAN são preparados antes no armazenamento de objetos em nuvem, convertidos em objetos JSON e, em seguida, carregados no IBM Cloudant. A solução IBM atribui o esquema ideal a cada objeto e o envia ao IBM Db2 Warehouse on Cloud para análise rápida.



“Tivemos três razões principais para adotar a solução IBM”, lembra Soma. “Nossa filosofia é que deveríamos testar qualquer tecnologia inovadora que pudesse oferecer a possibilidade de melhorar a qualidade dos nossos serviços e estávamos confiantes de que a solução IBM nos permitiria acelerar substancialmente nosso processo analítico.



“A segunda razão é a funcionalidade e o desempenho do IBM Cloudant e do IBM Db2 Warehouse on Cloud. O IBM Cloudant não somente entrega uma API RESTful, mas também é capaz de manipular, com recursos nativos, JSON, texto completo e dados geoespaciais. Seria também interessante que o esquema que aplicamos aos dados no IBM Cloudant pudesse ser automaticamente convertido em dados estruturados no IBM Db2 Warehouse on Cloud, o que facilitou a análise com ferramentas tradicionais de business intelligence.



“O terceiro motivo é a nossa parceria com a IBM. Sabíamos que o projeto em que estávamos embarcando era o primeiro do gênero em muitos aspectos e que poderíamos encontrar problemas inesperados pelo caminho. A equipe da IBM estava decidida desde o início de que enfrentaria os desafios conosco lado a lado e esteve sempre disponível para oferecer orientação especializada quando precisássemos.”



Em apenas dois meses, a nova infraestrutura de agregação de dados do Wi2 estava instalada e funcionando. Selecionando uma solução em nuvem, os cientistas de dados da empresa podem gastar menos tempo em tarefas administrativas demoradas e mais tempo se aprofundando para descobrir novas tendências.



Toshiya Fukui, gerente da divisão de negócios corporativos da Wire and Wireless (Wi2), comenta: “Agora podemos analisar uma enorme quantidade de dados em um instante, sem termos que passar por um tedioso processo de conversão de dados. Nossa nova forma de trabalhar está definitivamente eliminando a frustração da análise dos nossos dados".