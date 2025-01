Westnetz GmbH

Parte do Grupo E.ON, a Westnetz mantém uma importante rede de distribuição de energia no oeste da Alemanha. Todos os dias, seus mais de 1.600 engenheiros de campo monitoram e mantêm cerca de 175 mil km de linhas elétricas e 24 mil km de tubulações de gás além das redes de água e banda larga da empresa. E como parte de seus esforços para manter toda a infraestrutura e equipamentos relacionados operacionais, a empresa gera mais de 200 mil relatórios de inspeção e ordens de serviço de manutenção por ano.

Com o objetivo de melhorar o tratamento dessas solicitações de serviço, a Westnetz explorou maneiras de otimizar a eficiência de seus processos, diminuindo de forma ideal os tempos de suporte e aumentando a confiabilidade. Em particular, o objetivo era permitir que os engenheiros de campo acessassem informações e dados com mais rapidez e praticidade, não somente durante as operações diárias normais, mas especialmente durante interrupções e emergências.

A maneira de atingir essa meta foi alinhar os sistemas de manutenção existentes e sincronizar os aplicativos que gerenciam ordens de serviço, mapeamento de locais, alertas de interrupção e dados de despacho já existentes.