Assim, a Vodafone Ireland trabalhou com a Expert Labs para reimplantar o TOBi na mais recente plataforma Watsonx Assistant, que contém recursos de IA generativa. Esses novos recursos utilizam os grandes modelos de linguagem (LLMs) para a geração aumentada por recuperação (RAG), projetada para gerar respostas precisas e de conversa baseadas no conteúdo da Vodafone. A solução também contém um mecanismo de compreensão de linguagem natural (NLU) que emprega um novo modelo de base baseado na arquitetura do transformador para compreender melhor a linguagem humana e classificar as solicitações com uma fração do esforço de treinamento. É também de autoaprendizado, o que significa que emprega algoritmos que aprendem automaticamente, com base em interações anteriores, a melhor forma de responder a perguntas e melhorar o roteamento do fluxo de conversas.