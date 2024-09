Trabalhando com PacGenesis, a Vision Media criou o software Aspera High-Speed File Transfer em sua plataforma segura de streaming para ingestão e transferência de conteúdo.

PacGenesis é uma equipe de especialistas da Aspera que ajudou a integrar a solução ao fluxo de trabalho seguro de rastreamento da Vision Media e garantir que o software esteja atualizado com os patches e a segurança mais recentes. Como parte do projeto, a Vision Media e a PacGenesis envolveram a IBM para avaliar o software Aspera e garantir que ele atendesse aos rigorosos requisitos de segurança da Vision Media para proteger a propriedade e os direitos autorais dos estúdios. A PacGenesis e a Vision Media completaram a implementação do Aspera em 30 dias.

Agora, aqueles uploads de longas-metragens que demoravam várias horas são feitos em 10 minutos. Quando uma equipe de estúdio precisa enviar um novo filme ou vários episódios de uma série de TV até, no máximo, as 17h de uma sexta-feira, não é mais necessário começar o upload no começo da semana e acompanhá-lo durante dias para assegurar que será concluído a tempo. Se as edições finais em um título acontecerem no dia do prazo final, os proprietários do conteúdo agora podem ficar tranquilos sabendo que as transferências de arquivos levarão minutos em vez de horas ou dias.

Os controles flexíveis da plataforma Vision Media capacitam os usuários. Os estúdios podem escolher por quanto tempo seu conteúdo pode ser visualizado com janelas de visualização protegidas, empregar marcas d'água visíveis ou forenses e personalizar as configurações de segurança conforme necessário.

"Temos orgulho de poder trabalhar com a Vision Media para ajudar a impulsionar a velocidade de suas transferências de arquivos e ajudar a proporcionar economia de tempo e custo para sua plataforma de exibição segura," diz Mark Eaton da PacGenesis. "A Vision Media compartilha nosso compromisso com segurança e velocidade de alto nível, e estamos felizes que a solução combinada permita que estúdios e criadores de conteúdo transfiram com segurança seus títulos de prêmios em escala."

Syiek, da Vision Media, acrescenta: “Nossos clientes, os proprietários do conteúdo, podem ter total tranquilidade durante todo o ano. Eles podem passar menos tempo esperando pela transferência de arquivos e mais tempo aproveitando seu trabalho árduo para dar vida a títulos de filmes e televisão criativos e inspiradores.”