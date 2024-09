A concorrência no setor de varejo está mais intensa do que nunca. À medida que as empresas refinam constantemente as ofertas para ganhar participação no mercado, é essencial reagir rápido a novos desenvolvimentos.

Como explica o CEO, Johannes Bernhardt, para a Versandhaus Walz, essa pressão é ainda maior: "Nossa marca principal, a baby-walz, responde por uma grande parte da nossas vendas. Alguns dos segmentos dos produtos baby-walz atendem às necessidades dos clientes durante a gravidez e a primeira parte da vida do bebê. Com uma janela tão apertada para adquirir clientes, alimentar a fidelidade e aumentar a carteira é fundamental fazer as interações certas com os clientes.



"Atualmente, o comércio eletrônico é responsável por 70% de nossa receita com a marca baby-walz. Portanto, junto com o varejo tradicional, ele é um canal de vendas muito importante. Queríamos facilitar ainda mais a navegação e as compras no site. Mas encontramos um obstáculo: nossa abordagem anterior ao comércio eletrônico dificultava a captura de dados sobre as formas de interação com o canal digital e o uso desse insight para moldar jornadas individuais e perfeitas dos clientes."