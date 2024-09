Com a aproximação do aniversário de 100 anos das corridas da Vasaloppet, a organização queria fazer algo especial que ajudasse a construir conexões mais fortes com os participantes. E depois de um workshop de design thinking da IBM no final de 2021, a Vasaloppet tinha um plano claro.

“Estamos nos unindo à IBM em coisas diferentes há mais de 50 anos”, observa Berndt. “Ela é uma das nossas principais patrocinadoras e participamos desses workshops duas ou três vezes por ano. E estávamos explorando o que chamamos de 'moon shots', ou mudanças transformadoras e inovadoras, para as corridas de aniversário, e foi aí que tivemos a ideia do Vasastory.”

Em vez de se comunicar através de e-mails desconexos e postagens nas redes sociais, o Vasastory fornece a cada participante um relato único do dia da corrida por meio de uma página da web personalizada que pode ser compartilhada nas mídias sociais. Os corredores, por sua vez, podem acessar seu Vasastory através de um e-mail de parabéns que é enviado dentro de 30 minutos após cruzar a linha de chegada.

Inicialmente, a Vasaloppet trabalhou com a IBM e a Atea, parceiro de negócios da IBM, para construir uma solução piloto alimentada por tecnologias de integração de dados IBM e IBM Db2 Warehouse nativo da nuvem. Uma equipe do IBM iX, a prática de design de experiência dentro da IBM Consulting, se concentrou no front-end e no design para o novo Vasastory, enquanto uma equipe de Engenharia do Cliente da IBM e a Atea dividiram a carga de trabalho no back-end.

“Trabalhamos juntos como uma unidade para concluir isso”, esclarece Berndt. “Tínhamos um desenvolvedor Java trabalhando diretamente com os especialistas da IBM para construir o back-end, como bancos de dados, APIs, coisas assim. Foi tudo muito colaborativo.”

E, com base no sucesso dessa primeira iteração, a organização entrou em produção total do Vasastory para todas as principais corridas em 2022. “Ainda temos algum trabalho a fazer para os eventos de revezamento”, acrescenta Berndt. “E há um desafio específico para nossa corrida noturna. É difícil criar um Vasastory atraente se não tivermos fotos.”

Um ambiente público do IBM Cloud hospeda a nova infraestrutura, e o IBM Db2 Warehouse consolida e armazena os vários silos de dados de corrida capturados. A Vasaloppet também usa o software IBM Cognos Analytics para obter insights sobre esse conjunto de informações, identificando tendências e extraindo estatísticas importantes para compartilhar com patrocinadores, mídia e público.