Nos primeiros dias da pandemia, os funcionários do Centro Médico da Universidade de Mainz foram inundados com chamadas de cidadãos com dúvidas sobre o vírus. Para liberar a equipe para um atendimento mais direto ao paciente, a organização recorreu à IBM para obter ajuda para desenvolver um sistema de resposta automatizado que respondesse às perguntas mais frequentes dos pacientes. "Em apenas três semanas, passamos de um protótipo completo para um sistema de chatbot prático e utilizável que estava conectado à nossa linha telefônica", diz Christian Elsner, diretor de tecnologia da University of Mainz Medical Center. “Foi um showcase de tecnologia muito, muito impressionante. Nosso pessoal experimentou o que significa usar a tecnologia para alocar tempo em uma situação de crise."



Essa experiência provou ser útil pouco tempo depois, quando o governo estadual de Rhineland-Palatinate pediu ao Centro Médico da Universidade de Mainz para criar um local de testes de COVID-19 de várias vias que manteria os dados dos pacientes privados, maximizasse sua segurança e oferecesse uma maneira rápida e fácil de testar o vírus.

Dr. Elsner descreve a abordagem que a IBM e o Centro Médico da Universidade de Mainz enfrentaram neste desafio: "O que vimos neste caso foi realmente o princípio da nuvem híbrida no trabalho. Conseguimos começar no ambiente de nuvem híbrida segura com a aprovação completa do nosso responsável pela segurança de dados. Não precisávamos configurar todos os recursos técnicos em nosso site primeiro — poderíamos começar no ambiente de nuvem. E era tudo Red Hat OpenShift, então foi fácil mudar para nosso ambiente local depois."

Uma vez que a solução estivesse em funcionamento, os pacientes podiam usar um aplicativo para descrever seus sintomas e marcar suas consultas. A solução atribuiu a cada paciente um código QR. Quando os pacientes chegavam ao centro de testes, o código era digitalizado e as informações eram descriptografadas usando servidores locais.

Depois que os testes se tornaram mais amplamente disponíveis, a equipe usou a mesma abordagem para marcar consultas para vacinas contra a COVID-19, com uma exceção: para a segunda iteração, a equipe aproveitou a tecnologia IBM Cloud Satellite, substituindo os servidores em nuvem por servidores IBM Cloud Satellite hospedados no local. Essa foi uma das primeiras vezes que o IBM Cloud Satellite foi usado em um ambiente de saúde, e a mudança foi completamente transparente para a equipe do Centro Médico da Universidade de Mainz, pois a segurança e a agilidade permaneceram as mesmas.

Em seguida, Dr. Elsner e sua equipe voltaram seu foco para outro desafio tornado mais urgente pela pandemia: a comunicação entre os profissionais da saúde. Devido às leis de privacidade, os hospitais e outras instalações de saúde são muito limitados em termos de como podem se comunicar digitalmente. Para resolver o problema, o Centro Médico da Universidade de Mainz realizou um hackathon, durante o qual as equipes usaram a tecnologia Red Hat® OpenShift®, juntamente com a plataforma Matrix, para permitir comunicação rápida e rica em segurança para a equipe médica por meio de computadores, telefones celulares e outros dispositivos médicos.

"A troca de dados de saúde vem com altos padrões de segurança, e a situação do COVID-19 significa que precisamos de ciclos de desenvolvimento muito rápidos", explica o Dr. Elsner. "Para nós, era ideal ter o ambiente de nuvem híbrida da IBM para fazer exatamente essas coisas. Normalmente, você tem agilidade, mas não tem segurança. Essas duas coisas são perfeitamente combinadas com a tecnologia IBM Cloud Satellite.""

Por fim, o Centro Médico da Universidade de Mainz está usando a tecnologia IBM Cloud® para o COMPASS (link externo ao ibm.com), um projeto financiado pelo Ministério de Pesquisa e Educação da Alemanha. Dr. Elsner explica: "O que desenvolvemos em conjunto com a IBM foi uma plataforma de código aberto, que é um tipo de sistema operacional para ensaios clínicos. É um aplicativo nativo da nuvem, mas também um aplicativo baseado na web que nos permite coletar dados distribuídos. Por exemplo, em um ensaio clínico que estamos fazendo, ele coleta dados do monitor de condicionamento físico.”

Embora o foco inicial da plataforma seja a pesquisa sobre COVID-19, Dr. Elsner prevê que a agilidade e a segurança da plataforma permitirão que a solução seja usada em muitos outros estudos no futuro. “Nós a desenvolvemos como uma plataforma geral que pode ser aplicada a qualquer estudo clínico de saúde”, explica ele.