Nos Estados Unidos, os esportes universitários são um grande negócio. O futebol universitário e o basquete não são apenas os campos de treinamento para a próxima geração de estrelas da NFL e da NBA, eles são grandes eventos esportivos por si só. De acordo com estatísticas recentes (link fora do ibm.com), mais de 30 milhões de pessoas participaram de pelo menos um evento esportivo universitário em 2017, e a final do campeonato masculino de basquete atraiu uma audiência de TV de 23 milhões.

Para muitos atletas estudantes, o sucesso no nível universitário poderia levá-los à carreiras nas ligas profissionais — mas as lesões podem acabar com o sonho em segundos. Se o time deles tem um jogo importante e o mundo está assistindo; eles querem estar em campo, não no banco. E, do ponto de vista de uma universidade, um time de sucesso pode ser uma grande fonte de prestígio e receita. Logo, evitar lesões é uma prioridade para todos os programas de treinamento.



O departamento de desempenho esportivo da Universidade de Louisville está focado em oferecer o melhor programa de desempenho universitário para minimizar o risco de lesões, maximizar o desenvolvimento de atletas e otimizar o sucesso da equipe. O lema do programa é: “construir atletas e preparar campeões para o esporte e para a vida”; e, com uma abordagem holística ao desempenho dos atletas é exatamente isso que o departamento está fazendo.Com um programa baseado em avaliação e tecnologia vestível, o programa de desempenho esportivo da Universidade de Louisville se tornou líder no mundo do alto desempenho universitário.



Teena Murray, Diretora de Desempenho Esportivo da Universidade de Louisville, diz: "Em Louisville, a ideia era quebrar os antigos padrões de pensamento. Em vez de uma abordagem tradicional de força e condicionamento, estamos olhando para os atletas de uma maneira mais holística. Não avaliamos apenas competições e treinos, mas também alimentação, sono e como a saúde física e mental afetam o desempenho."

O sucesso ou fracasso dessa abordagem depende de uma coisa: dados. Para que os treinadores tomem decisões embasadas para ajudar cada atleta a atingir as melhores marcas a tempo do jogo, é fundamental coletar e analisar o máximo possível de dados relevantes e precisos.



Para isso, Louisville adotou uma variedade de tecnologias que ajudam a monitorar todos os aspectos do desempenho dos atletas. Por exemplo, eles usam dispositivos vestíveis da Catapult (link fora do ibm.com) e da Polar (link externo a ibm.com) para rastrear os movimentos dos jogadores e monitorar a frequência cardíaca durante o treinamento e em dias de jogo. Informações subjetivas também são importantes: os jogadores preenchem pesquisas diárias sobre humor, qualidade do sono, fadiga e níveis de estresse.



No entanto, obter os dados é apenas metade da batalha: a outra metade é encontrar maneiras de transformar esses dados em insights acionáveis. No caso de Louisville, a equipe de análise de desempenho viu desafios e oportunidades nessa área.



Paul Jones, coordenador de análise de desempenho da Universidade de Louisville, comenta: "Obter os dados dos dispositivos vestíveis e depois carregar em nossa plataforma de gerenciamento de atletas foi um processo manual complexo, que ocupou mais de uma hora por dia por equipe. Esse é um tempo precioso das equipes de treinamento e analytics, porque há uma agenda cansativa de sessões de treinos para todas as nossas equipes. Precisávamos encontrar uma maneira de transformar esse processo manual em um pipeline de dados automatizado."



Ele acrescenta: "Também vimos uma oportunidade de fazer mais do que apenas olhar para a condição atual dos atletas – queríamos aproveitar a análise preditiva para avaliar as lesões dos jogadores e tentar prevê-las com antecedência. Encontrar uma maneira precisa de modelar lesões seria um divisor de águas literal para a universidade e para todo o mundo do atletismo."