Para isso, o Departamento de Força de Trabalho do UHCW NHS Trust recentemente iniciou um piloto de prova de conceito (POC) com a IBM e a SCC (link fora de ibm.com) para construir um novo assistente virtual. Esta ferramenta de IA, chamada People Assist, pode servir como um fornecedor único para todas as consultas e tarefas de rotina de RH, funcionando 24 horas por dia. A interface do assistente foi construída usando o IBM watsonx Assistant, uma plataforma de inteligência artificial conversacional que pode oferecer suporte automatizado de autoatendimento em todos os canais e pontos de contato. Quando um usuário envia uma pergunta, o assistente consulta a documentação de políticas de RH do UHCW NHS Trust, usa a geração aumentada por recuperação (RAG) para resumir suas descobertas e fornece uma resposta ao usuário. Esta etapa do processo é possibilitada pelo IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de próxima geração para construtores de IA treinarem, validarem, ajustarem e implementarem modelos de IA.