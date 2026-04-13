Aceleração do acesso universal à energia sustentável com análise de desenvolvimento impulsionada por IA

O UNDP e a IBM aproveitam a IA e a inteligência geoespacial para apoiar transições energéticas equitativas e inclusivas
O acesso a energia acessível, confiável e sustentável continua sendo um dos desafios de desenvolvimento mais persistentes do nosso tempo. Atualmente, mais de um bilhão de pessoas ainda vivem em pobreza energética, sem acesso a serviços de energia confiáveis, acessíveis ou adequados, de acordo com dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) e da University of Michigan. A falta de acesso a serviços modernos de energia limita quase todas as dimensões do desenvolvimento, inclusive a prestação de serviços de saúde, os resultados da educação, a conectividade digital, a produtividade industrial e a resiliência. Para governos e parceiros de desenvolvimento, o desafio não é apenas a escala da lacuna de acesso, mas a complexidade de decidir onde e como investir capital público e privado limitado para maximizar o impacto no desenvolvimento.
As estatísticas tradicionais de acesso à eletricidade são frequentemente altamente agregadas em níveis nacionais e insuficientemente vinculadas a considerações mais amplas de desenvolvimento, equidade e clima. Conforme os países aceleram as transições para energias limpas, os legisladores precisam de ferramentas que integrem riscos climáticos e socioeconômicos e informem decisões de investimento mais equitativas e alinhadas ao desenvolvimento. Há também uma necessidade crescente de modelagem que possa informar a tomada de decisão por meio da projeção de resultados de desenvolvimento de possíveis cenários de investimento e políticas energéticas sustentáveis.
Para ajudar a enfrentar esse desafio, o UNDP buscou fortalecer seus recursos analíticos e de apoio a decisões combinando dados geoespaciais, IA e experiência em desenvolvimento, e colaborou com a IBM para codesenvolver modelos analíticos que apoiam o planejamento energético baseado em evidências em escala.
representadas no Clean Energy Equity Index
cobertas pelo Electricity Access Forecasting Model
O UNDP uniu forças com a IBM para desenvolver ferramentas analíticas avançadas que apoiam os países na aceleração do progresso em direção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (SDG 7), garantindo energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos, um dos 17 objetivos globais da ONU.
A parceria reuniu o conhecimento especializado em desenvolvimento em nível nacional e a liderança política do UNDP com os recursos da IBM em IA, computação em nuvem e análise geoespacial. Esses modelos foram desenvolvidos por meio do programa IBM® Impact Accelerator, para fortalecer a disponibilidade e a usabilidade de dados de alta resolução na formulação de políticas baseadas em evidências e no planejamento de investimentos.
O Clean Energy Equity Index (CEEI), codesenvolvido com a Stony Brook University, é um modelo analítico geoespacial projetado para ajudar governos e parceiros de desenvolvimento a identificar onde os investimentos em energia limpa podem proporcionar o maior impacto em equidade e desenvolvimento. O modelo integra várias dimensões (incluindo potencial de energia limpa, necessidade socioeconômica, prontidão da infraestrutura e riscos relacionados ao clima) em um índice espacialmente explícito. Os indicadores de risco climático e os dados ambientais integrados aprimoram a capacidade do modelo de refletir vulnerabilidades futuras. Um dashboard integrado permite que os usuários personalizem cada fator e avaliem seu impacto, capacitando a tomada de decisão informada em todo o continente africano.
O modelo Electricity Access Forecasting foi criado com o IBM watsonx.ai, um estúdio de desenvolvimento de IA de nível empresarial, o IBM Cloud e modelos de aprendizado de máquina de código aberto. Produz projeções para o acesso à eletricidade até 2030 com uma resolução de 1 km, usando dados geoespaciais, demográficos, de infraestrutura e de uso da terra fornecidos pelo IBM Environmental Intelligence, para ajudar a identificar populações em risco de serem deixadas para trás sob as trajetórias atuais de desenvolvimento. Ao contrário dos mapas de acesso históricos, o modelo de forecasting permite que os legisladores prevejam as futuras lacunas de acesso e explorem cenários alternativos. Contém dados em todo o Sul Global, incluindo África, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio.
Juntas, essas ferramentas públicas são projetadas para ir além das estatísticas descritivas, em direção ao suporte à decisão espacialmente granular, permitindo que governos e parceiros de desenvolvimento alinhem investimentos em energia com equidade, resiliência climática e prioridades de desenvolvimento nacional.
Por meio da colaboração UNDP-IBM, o UNDP fortaleceu sua capacidade de apoiar os governos na expansão do acesso à eletricidade e no avanço da equidade da energia limpa. O Clean Energy Equity Index fornece insights localizados em 53 países na África, ajudando a identificar áreas prioritárias onde a implementação de energia limpa pode apoiar resultados de desenvolvimento inclusivos. O modelo Electricity Access Forecasting é global, abrangendo 102 países da África, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio.
As equipes do UNDP e os usuários externos podem interagir com os modelos por meio de dashboards intuitivos que permitem filtragem, comparação e exploração de cenários. Essas ferramentas ajudam os legisladores a identificar populações carentes, entender compensações e projetar políticas e estratégias de investimento mais equitativas. O desenvolvimento de capacidade tem sido um componente central da iniciativa. Por meio de treinamento e uso aplicado das ferramentas, as equipes e os parceiros do UNDP fortaleceram sua capacidade de integrar equidade, risco climático e considerações de acesso futuro no planejamento energético e design de projetos. Esse recurso aprimorado viabiliza um diálogo político mais informado e permite que o UNDP apoie de forma mais eficaz governos e parceiros financeiros na identificação e priorização de investimentos em energia que maximizem o impacto do desenvolvimento de longo prazo e avancem para uma transição energética justa e inclusiva.
Enquanto o UNDP continua apoiando os países na aceleração de transições energéticas limpas e inclusivas, análises habilitadas por IA e ferramentas geoespaciais estão se tornando essenciais para medir o progresso, prever riscos e ajudar os países a avançar em transições energéticas equitativas e sustentáveis.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDP) trabalha em aproximadamente 170 países e territórios para erradicar a pobreza, reduzir desigualdades e criar resiliência a crises e mudanças climáticas. Como agência de desenvolvimento da ONU, o UNDP apoia os países no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fortalecendo instituições, apoiando a expansão do acesso a energia e finanças sustentáveis, e avançando no desenvolvimento inclusivo, resiliente e sustentável.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.