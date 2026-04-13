Aceleração do acesso universal à energia sustentável com análise de desenvolvimento impulsionada por IA

O UNDP uniu forças com a IBM para desenvolver ferramentas analíticas avançadas que apoiam os países na aceleração do progresso em direção ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 (SDG 7), garantindo energia acessível, confiável, sustentável e moderna para todos, um dos 17 objetivos globais da ONU.

A parceria reuniu o conhecimento especializado em desenvolvimento em nível nacional e a liderança política do UNDP com os recursos da IBM em IA, computação em nuvem e análise geoespacial. Esses modelos foram desenvolvidos por meio do programa IBM® Impact Accelerator, para fortalecer a disponibilidade e a usabilidade de dados de alta resolução na formulação de políticas baseadas em evidências e no planejamento de investimentos.

O Clean Energy Equity Index (CEEI), codesenvolvido com a Stony Brook University, é um modelo analítico geoespacial projetado para ajudar governos e parceiros de desenvolvimento a identificar onde os investimentos em energia limpa podem proporcionar o maior impacto em equidade e desenvolvimento. O modelo integra várias dimensões (incluindo potencial de energia limpa, necessidade socioeconômica, prontidão da infraestrutura e riscos relacionados ao clima) em um índice espacialmente explícito. Os indicadores de risco climático e os dados ambientais integrados aprimoram a capacidade do modelo de refletir vulnerabilidades futuras. Um dashboard integrado permite que os usuários personalizem cada fator e avaliem seu impacto, capacitando a tomada de decisão informada em todo o continente africano.

O modelo Electricity Access Forecasting foi criado com o IBM watsonx.ai, um estúdio de desenvolvimento de IA de nível empresarial, o IBM Cloud e modelos de aprendizado de máquina de código aberto. Produz projeções para o acesso à eletricidade até 2030 com uma resolução de 1 km, usando dados geoespaciais, demográficos, de infraestrutura e de uso da terra fornecidos pelo IBM Environmental Intelligence, para ajudar a identificar populações em risco de serem deixadas para trás sob as trajetórias atuais de desenvolvimento. Ao contrário dos mapas de acesso históricos, o modelo de forecasting permite que os legisladores prevejam as futuras lacunas de acesso e explorem cenários alternativos. Contém dados em todo o Sul Global, incluindo África, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio.

Juntas, essas ferramentas públicas são projetadas para ir além das estatísticas descritivas, em direção ao suporte à decisão espacialmente granular, permitindo que governos e parceiros de desenvolvimento alinhem investimentos em energia com equidade, resiliência climática e prioridades de desenvolvimento nacional.