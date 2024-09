Para fomentar uma cultura de inovação nos negócios, a UCM Technics (UCM) trabalhou com a Core ICT para instituir um ambiente do IBM® Storage all-flash, permitindo um alto desempenho mais previsível e um gerenciamento mais fácil.

Tendo auxiliado empreendedores e PMEs na Bélgica desde 1928, a UCM sabe muito bem o valor da inovação. Para ampliar seu portfólio de serviços e fornecer soluções mais criativas para os clientes, a organização embarcou em um grande programa de modernização. Isso incluiu a criação de uma série de novos fluxos de trabalho de negócios e aplicativos digitais, os quais exigiram muito mais capacidade e desempenho dos sistemas de armazenamento de dados que sustentam sua infraestrutura de TI.

Xavier Lenoble, gerente de TI da UCM, explica: “Em geral, precisávamos responder mais rápido às novas demandas das equipes internas de desenvolvimento de negócios para termos mais agilidade na entrega de novos serviços aos clientes. Entretanto, estávamos nos aproximando dos limites de desempenho do nosso ambiente de armazenamento existente.”

A UCM executa uma grande função interna de desenvolvimento ágil, o que significa que os testes de integração e regressão são executados essencialmente 24 horas por dia. Isso afetava significativamente as operações de entrada/saída por segundo (IOPS) do armazenamento disponível, sobretudo porque os testes normalmente são executados com capturas instantâneas dos dados de produção completos, em vez de um subconjunto menor de dados.

“Atualizamos constantemente as informações do nosso ambiente de produção para nossos ambientes de teste e preparação”, conta Lenoble. “Isso cria uma carga alta constante em nossa infraestrutura de armazenamento. Além disso, temos picos significativos no final do mês e no final do trimestre relacionados ao cálculo de salários e contribuições para a previdência social dos nossos clientes.”

A UCM queria atualizar sua infraestrutura de armazenamento para permitir um alto desempenho mais previsível e a capacidade de lidar com grandes picos de demanda.