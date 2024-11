A Tutore pediu ajuda especializada da TUATARA (link externo ao site ibm.com), uma parceira de negócios da IBM especializada no aprimoramento da experiência do cliente usando IA e tecnologias avançadas.

A TUATARA desenvolveu um assistente virtual educacional personalizado chamado Tutorek, baseado em seu assistente virtual Actionbot (link externo ao site ibm.com), que é alimentado pelo IBM watsonx Assistant. A solução pode analisar e responder a consultas de linguagem natural feitas à Tutore sobre assuntos comuns. Alinhado com a identidade visual da Tutore, a Tutorek aparece assim que o site é aberto, se apresenta e oferece ajuda, sempre incluindo a opção de entrar em contato com um membro humano da equipe de suporte. Ele inclui geração aumentada por recuperação, permitindo respostas precisas, contextuais e atualizadas com base no site do Tutorek e em seus recursos educacionais.

Tomasz Kostrzab, diretor de tecnologia da TUATARA, observa: "Essa implementação traz inovação não apenas do ponto de vista da tecnologia de IA, mas também, e principalmente, do ponto de vista da experiência do usuário Tutorek não é apenas um chatbot, mas se torna um tutor que abrange toda a experiência do usuário. É um guia que acompanha o aluno ao longo de sua jornada de aprendizagem. A aprendizagem lúdica sempre foi a melhor solução."

A equipe da TUATARA expandiu os recursos do Tutorek, adicionando ferramentas para apoiar os estudantes no processo de aprendizagem por meio de quatro categorias: quizzes, testes de vocabulário, exercícios e materiais.