Com base em sua vasta experiência com gerenciamento da cadeia de suprimentos, análise de negócios e tecnologia da informação, a Selco Consulting, parceira de negócios da IBM, foi escolhida pela Toros Tarim para digitalizar os processos de planejamento da empresa. “A Selco conversou conosco sobre o desenvolvimento de software e criou um modelo de otimização matemática para encontrar a melhor maneira de maximizar o lucro, levando em consideração todas as restrições da empresa”, diz Hakan Göral, presidente do conselho de administração da Toros Tarim. “Demorou cerca de um ano e meio para construir o modelo.”

Construir um modelo matemático detalhado foi um enorme empreendimento. Inicialmente, exigia uma extensa pesquisa para entender os muitos componentes da cadeia de suprimentos que alimentaram as três fábricas da Toros Tarim. “O modelo final que construímos foi composto por sete milhões de variáveis operando mais de um milhão de restrições, como uso de capacidade, custos e receitas de fertilizantes alternativas”, diz Şener.

Após mapear todos os dados necessários para executar o modelo, a Selco e a Toros Tarim escolheram executar o modelo na plataforma IBM ILOG CPLEX Optimization Studio. “Usamos arquivos do Microsoft Excel para criar dados de entrada para o modelo de simulação e leva cerca de meia hora para atualizar os dados”, diz Göral. “Quando os dados estão prontos, demora cerca de 10 a 25 minutos para executar o modelo no software IBM ILOG CPLEX.”

A criação de um modelo abrangente e o uso do software IBM como solução para todas as fábricas da Toros Tarim foi um avanço significativo. “Um dos pontos de sucesso foi fazer com que a empresa concordasse com um único banco de dados em um único sistema de dados”, diz Şener. Todos sacrificaram suas zonas de buffer e começaram a falar sobre números reais, capacidades reais e definições compartilhadas.”

Ao usar a solução IBM ILOG CPLEX Optimization Studio em vez de preparar manualmente cenários de otimização em planilhas, os tomadores de decisão da Toros Tarim não precisaram mais aguardar dias ou semanas pelos cenários hipotéticos necessários. ”Com um longo tempo de processo, não conseguimos executar cenários alternativos enquanto alteramos as restrições”, diz Göral. “Quanto menor a duração do processo, mais cenários alternativos podemos comparar. Agora podemos encontrar a melhor solução possível (ou soluções alternativas) para maximizar o lucro da empresa.”