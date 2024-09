TOA corporation

Fundada em 1934, a TOA produz uma ampla gama de equipamentos profissionais de áudio e transmissão, incluindo alto-falantes e microfones, bem como dispositivos de segurança e câmeras de vigilância.

Com a propagação da pandemia de COVID-19, o distanciamento social passou a ser de fundamental importância para a proteção da saúde coletiva.Em resposta, a TOA tem concentrado esforços em oferecer serviços que auxiliem organizações de saúde a monitorar a quantidade de indivíduos presentes em locais específicos e rastrear o fluxo de pessoas em espaços públicos.Com o intuito de alcançar esse objetivo, a companhia combinou seu extenso conjunto de câmeras de monitoramento com tecnologia de inteligência artificial para criar uma solução que auxilia na diminuição de congestionamentos em áreas públicas.

O Sr. Akinori Ueda, responsável pela Gestão de Sistemas de Informação da Divisão de Planejamento Corporativo na TOA, expõe as últimas ações da empresa: "Alinhados com nossa missão de 'proporcionar sorrisos à sociedade, construindo um mundo onde as pessoas possam sorrir', estamos utilizando nosso know-how na produção líder de equipamentos de áudio e vídeo para desenvolver novas soluções que beneficiem as comunidades que servimos.Por exemplo, desde agosto de 2020, temos conduzido experimentos de uma prova de conceito na Estação Sannomiya no metrô municipal de Kobe. Neste projeto, usamos câmeras e IA para identificar automaticamente congestionamentos e fornecer orientações sobre rotas movimentadas por meio de sistemas de endereços públicos que ajudam os passageiros a se manterem seguros e evitar filas."

A TOA também está trabalhando no desenvolvimento de plataformas digitais com o objetivo de fortalecer os relacionamentos com os clientes e otimizar a eficiência operacional.Por exemplo, a empresa está trabalhando na criação de um novo portal para seus clientes que terá como objetivo informações detalhadas de produtos e os ajudará a gerenciar melhor seus pedidos. Da mesma forma, a empresa está criando um portal do usuário que monitorará o status dos sistemas de vigilância e transmissão de áudio instalados atualmente usando sensores da Internet das Coisas e notificará automaticamente as equipes de manutenção quando houver necessidade de reparos.

Nos últimos anos, a TOA Corporation tem seguido uma abordagem estratégica de produzir produtos localmente em todas as cinco regiões geográficas onde detém operações, que incluem Ásia-Pacífico, Américas, Europa, Oriente Médio e África.Contudo, dado que desde o planejamento de produto até à produção e vendas ocorrem em uma escala local, os gestores chave na sede corporativa lutam para ter uma perspetiva precisa do rendimento de cada unidade regional.

Para resolver esse problema, a TOA estabeleceu um sistema de gestão global integrado usando o SAP ERP para unificar os principais sistemas que eram executados separadamente em cada região. Para dar suporte a esse ambiente SAP, a empresa selecionou o Enterprise Application Management for SAP Solutions on IBM Cloud, uma solução que inclui os serviços de operação de SAP Basis como uma oferta padronizada. A TOA começou a usar a solução IBM® na região Ásia-Pacífico no início de 2015 e a implementou em 20 locais em 15 países até março de 2019.

O Sr. Ueda comenta o efeito da implementação do Enterprise Application Management for SAP Solutions no IBM Cloud: "Graças à IBM, nosso sistema de gerenciamento global tem funcionado sem problemas 24 horas por dia. Além disso, a disponibilidade do sistema foi aprimorada em cada localidade, e com a equipe da IBM pronta para lidar com eventuais falhas, também conseguimos diminuir as atividades de manutenção do sistema.Ademais, a IBM tem sido objeto de auditorias externas e conquistou diversas credenciais em segurança de dados, o que nos conforta ao saber que nossas principais aplicações estão rodando em um ambiente de alta confiabilidade.

Inicialmente, a TOA optou por executar seus aplicativos SAP gerenciados a partir do data center Makuhari da IBM, que era especializado para essa finalidade. Para dar suporte a inovações futuras, a empresa também queria criar um ambiente ágil e aprimorar suas plataformas digitais com as tecnologias de nuvem mais recentes. Em 2020, a TOA decidiu migrar para o data center da IBM em Tóquio — uma mudança que ajudaria a melhorar ainda mais o desempenho, a estabilidade e a confiabilidade do sistema.