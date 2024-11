A Thein Digital é uma importante fornecedora de infraestrutura de TIC com sede na República Tcheca, especializada em serviços de nuvem, arquitetura empresarial e cibersegurança. Além de uma gama de serviços, eles oferecem soluções de segurança abrangentes e estão envolvidos na venda e no serviço de equipamentos de informática. Com um portfólio forte de parcerias com empresas de TIC estabelecidas, a Thein Digital impulsiona a inovação por meio de projetos como redes privadas 5G e oferece proteção cibernética 24 horas por dia, 7 dias por semana. No setor industrial, eles se concentram em automação, robótica e no avanço da Indústria 4.0 no setor ferroviário.

No entanto, a empresa enfrentou um desafio: precisava otimizar a eficiência dos gerentes de produtos no manuseio de solicitações de informações (RFIs) como parte das licitações. Assim, os vendedores poderiam responder a consultas ad hoc de clientes com mais precisão e sem atrasos.

Os gerentes de produtos enfrentavam dificuldades para localizar informações relevantes espalhadas por vários arquivos e locais, como websites, repositórios de PDFs, vídeos e apresentações. Eles tinham que buscar frequentemente nas mesmas fontes e lidar com consultas recorrentes semelhantes, um processo demorado e repetitivo. Por outro lado, os vendedores enfrentavam atrasos ao acessar detalhes essenciais dos produtos necessários para criar solicitações de propostas (RFPs) e não conseguiam fornecer respostas oportunas e precisas durante as interações com os clientes. Esse processo fragmentado atrasava as operações e aumentava o risco de informações desatualizadas ou inconsistentes.