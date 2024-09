A The Ticket Fairy foi criada para reduzir o risco dos organizadores de eventos e otimizar sua lucratividade. Também se dedica a simplificar o marketing de eventos, eliminando cambistas, reduzindo taxas de ingressos e melhorando a experiência geral dos participantes do evento.

A plataforma The Ticket Fairy permite que os organizadores monetizem e gerenciem melhor os eventos em um sistema de autoatendimento altamente escalável, além de oferecer grandes benefícios aos consumidores que participam de eventos.

Ritesh Patel, cofundador da The Ticket Fairy, é uma mistura interessante de promotor de eventos e mago da tecnologia. Com mais de 15 anos em gerenciamento de eventos e marketing, ele também tem experiência como engenheiro de nuvem.

“O objetivo de começar a The Ticket Fairy foi reduzir o risco de quem dirigia o evento para que pudesse ser lucrativo”, diz Jigar.

“Somos uma solução de marketing e análise de dados para os setores de eventos e bilheteria”, continua Ritesh. "Ajudamos os organizadores a ter mais participantes e garantir a renda dos ingressos com antecedência, oferecendo uma recompensa por indicação aos compradores de ingressos. Dessa forma, todos se tornam promotores. Nosso objetivo é garantir que todos os eventos de nossos clientes esgotem."

A The Ticket Fairy otimiza a presença por meio do marketing boca a boca com um sistema de indicação que dá aos fãs um desconto ou um ingresso totalmente gratuito, se eles conseguirem que uma determinada quantidade de amigos comprem ingressos. Uma tabela de classificação pública incentiva ainda mais as indicações, aqueles que estão no topo se qualificam para receber acesso aos bastidores, produtos gratuitos e créditos no bar. Somente compradores, parceiros e equipes de rua recebem o código de indicação, portanto, os spammers são bloqueados.

Incorporando ferramentas exclusivas de automação de marketing e análise de dados, a solução The Ticket Fairy foi projetada para atender às demandas dos produtores de pequenos eventos, bem como festivais, concertos, eventos esportivos e convenções em grande escala.

Em resumo, a The Ticket Fairy tem dois clientes: o comprador do bilhete e o promotor do evento. O serviço otimiza a experiência para ambos. O comprador do bilhete tem mais oportunidades de comprar bilhetes por um preço mais acessível do que de outras empresas de vendas e distribuição de bilhetes e pode indicar amigos e, potencialmente, obter o bilhete gratuitamente. O promotor do evento também se beneficia porque a solução The Ticket Fairy ajuda a reduzir o risco de execução do evento para que ele possa ser lucrativo e a comercializá-lo de forma mais eficaz usando análise de dados.

Além disso, A The Ticket Fairy inclui tecnologia que mitiga fraudes de revenda e cambismo. Os tickets com identidade bloqueada devem ser apresentados com a carteira de identidade do comprador no evento, o que significa que os clientes não podem efetuar a revenda. A empresa também oferece uma lista de espera para eventos esgotados, para que os compradores possam vender seus ingressos de volta para ela. A The Ticket Fairy então os redistribui pelo valor nominal com um código de resposta rápida (QR code) para um amigo específico ou para as pessoas no topo da lista. Esse sistema único de venda de ingressos em circuito fechado, com venda primária e secundária restrita ao valor nominal, faz correspondências automáticas entre compradores tardios e vendedores para evitar a transferência direta de dinheiro entre desconhecidos.

Para agregar ainda mais valor ao seu serviço e impulsionar as vendas de ingressos, o sistema de pré-registro da The Ticket Fairy permite que os organizadores de eventos coletem informações de contato e rastreiem a demanda antes mesmo das vendas de ingressos começarem. É possível acompanhar vendas e dados demográficos em tempo real e transmitir estatísticas instantâneas sobre o check-in na portaria ou portão. Integrar gestores de e-mail e pixels de vendas simplifica o marketing. E as métricas, orçamentos e despesas são automaticamente organizadas em relatórios financeiros.

A The Ticket Fairy escolheu o Cloudant desde o início. Com a mentalidade de se tornar uma empresa global de gerenciamento de tickets e eventos, Ritesh sabia que precisava de um banco de dados confiável com escalabilidade global. E a IBM tinha o recurso que ele estava procurando para desenvolver sua solução, o serviço de banco de dados IBM Cloud totalmente gerenciado pelo Cloudant que permite dedicar tempo construindo o seu negócio em vez de camadas de dados.

"Um dos muitos benefícios de escolher o Cloudant foi sua disponibilidade global", observa Ritesh. "Como uma grande porcentagem do nosso negócio atual é global e só aumentará a partir daí, é ótimo ter uma solução que distribua dados facilmente em todo o mundo."

Além da escalabilidade, Ritesh precisava encontrar um fornecedor de soluções em nuvem que não acrescentasse custos enormes à sua operação. Como uma startup, o fato de a The Ticket Fairy pagar à IBM apenas pelo que ela precisa no momento, ajuda. Dessa forma, não está incorrendo em custos iniciais altos e extras para o uso de nuvem, computação e armazenamento. O Cloudant é escalável, portanto, à medida que a empresa cresce, pode adicionar mais serviços conforme necessário e pagar de acordo com os serviços escolhidos.

Garantir o tempo de atividade também foi um fator. "Obviamente precisamos ter acesso contínuo aos dados", diz Ritesh. "Qualquer inatividade pode ser um desastre para o evento. O benefício do Cloudant é que ele migra os dados do aplicativo para todos os lugares necessários, para que você tenha acesso ininterrupto aos dados."

Com o banco de dados Cloudant, a The Ticket Fairy tem uma API poderosa para integração perfeita com aplicativos orientados a eventos e à nuvem. E como ocorre uma quantidade considerável de transações de tickets em dispositivos móveis, a tecnologia Cloudant ajuda a The Ticket Fairy com seus aplicativos móveis de ponto de venda (POS), que usam análise de dados para personalizar a experiência do comprador.

"Para empresas como a nossa, o Cloudant permite desenvolver sem ter uma camada de API grande e complexa, para que possamos conversar diretamente com o banco de dados", diz Ritesh. "Isso é muito poderoso."

Ele também observa: "O IBM Cloud tem esse recurso onde você pode replicar partes do seu banco de dados ou todo o banco de dados em um dispositivo. Isso é útil quando você não tem uma conexão de rede porque está em um show com milhares de pessoas."