Em um setor tão conservador e avesso ao risco como o de seguros, a disposição para empreender uma mudança tão drástica era notável e inédita no mercado local. Mas a mudança valeu a pena e os resultados foram surpreendentes. Em menos de um ano, a PPS introduziu nove produtos novos no mercado e eles pegaram seus concorrentes de surpresa no processo.

A PPS não somente conseguiu lançar novos produtos em um ritmo sem precedentes, como também a natureza modular da infraestrutura torna a modificação desses produtos muito simples. “Nossa concorrência respondeu ao lançamento de um de nossos novos produtos com uma oferta própria”, diz Stephan Clark, diretor de aplicações de negócios, “mas em questão de apenas algumas semanas, conseguimos modificar nossa oferta em resposta. Nossa nova agilidade nos permitiu pegar nossos concorrentes completamente desprevenidos”.

A reinvenção das operações de negócios na PPS resultou em uma série de benefícios além do objetivo imediato de melhorar a velocidade de lançamento no mercado da empresa. Uma vantagem importante da adoção da IBM Insurance Application Architecture (IAA) é que ela entrega uma estrutura abrangente e validada para toda a empresa, o que ajuda a PPS a manter a conformidade com auditorias regulatórias. Como é o caso na maior parte do mundo, o setor de seguros na África do Sul sofre regulamentação muito rígida e as empresas são verificadas rotineiramente quanto à conformidade. Ao adotar os princípios do IAA, a PPS reduziu suas descobertas de auditoria – itens que exigem ações corretivas – em 80%. As novas aplicações também estão produzindo melhores resultados comerciais, com melhorias significativas nos controles para a coleta de prêmios.

De acordo com David Gnodde, diretor de operações, foi preciso muita coragem para deixar de lado o passado e usar a tecnologia para inovar. "Fazer o que fizemos, abraçando totalmente uma arquitetura comprovada e implementando uma arquitetura voltada para serviços baseada nela, é de certa forma simples, mas no contexto desse setor e desse mercado, uma mudança fundamental como fizemos, equivale a uma maneira totalmente nova de fazer negócios. Nossos concorrentes estão tão concentrados no valor percebido de seus processos, sistemas e ofertas atuais que não estão dispostos a se libertar deles nem mesmo ver que esses ativos legados os estão de fato prejudicando".

A PPS mudou o jogo, concentrando-se no núcleo do negócio e pensando em como fazer essas funções essenciais funcionarem melhor. Como disse Gnodde: "Nossa implementação de ponta a ponta do IAA nos deu esse núcleo sólido e conseguimos construir sobre ele e saltar muito à frente da concorrência".