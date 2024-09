Os eventos online da TeeVid costumam ter bastante vídeo, seja com filmagens pré-produzidas, transmissões ao vivo ou uma combinação dos dois. Para que um evento seja bem-sucedido, ele não deve ter nenhum tipo de atraso. "Também temos todos os nossos servidores de desenvolvimento e CI/CD na IBM Cloud, o que minimiza muito o tempo necessário para implantar novos servidores e lidar com a demanda dinâmica e em rápida mudança em geral." explica Nathan.

Os servidores estão localizados em data centers IBM geograficamente diversos, o que reduz ainda mais o risco de latência. "O vídeo tem uma largura de banda muito grande. Se ele tiver muitos saltos no caminho para seu destino, a latência pode se acumular. Data centers distribuídos são fundamentais para o nosso sucesso porque podemos minimizar esses saltos", diz Nathan.

Mesmo com latência muito baixa, manter o envolvimento dos participantes virtuais pode ser um desafio. A TeeVid enfrenta esse desafio com uma variedade de ferramentas interativas. "Estamos fazendo coisas no mundo virtual que você não pode fazer no mundo físico", explica Nathan. "Em vez de uma apresentação estática, oferecemos uma experiência dinâmica com ferramentas como enquetes, votos e interação com hosts, palestrantes e participantes. Tudo com o objetivo de manter as coisas interessantes e envolventes.”

Para isso, a TeeVid oferece eventos em um player de vídeo personalizável que permite que os espectadores alternem do streaming para o interativo. "Você aperta um botão para levantar a mão e especificar por que deseja participar. Se o anfitrião ou administrador do evento aceitar você, você será convertido em interativo pelo tempo que for necessário e, em seguida, retornará ao streaming quando terminar. Todo o ciclo de vida é baseado no IBM Watson Media para streaming", diz Nathan.