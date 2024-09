“Estamos testemunhando o poder transformador da IA generativa, que vai desde a revolução na experiência do cliente até a otimização das operações. Porém, tal como qualquer outra ferramenta avançada, seu uso desenfreado traz riscos regulatórios, falhas éticas, pontos cegos operacionais e tsunamis de reputação. Os clientes da TCS no mundo inteiro estão buscando não apenas recursos de IA generativa para seus negócios, mas também a conformidade regulatória em torno dos modelos de IA generativa, o controle proativo dos riscos e o gerenciamento eficaz dos ciclos de vida dos modelos, que elevarão a responsabilidade, a justiça, a transparência e as considerações éticas. Os recursos de governança do watsonx da IBM para conformidade, gerenciamento de riscos e governança do ciclo de vida são os principais elementos que a TCS está explorando em conjunto com os modelos hospedados no watsonx.ai. O objetivo é proteger nossos clientes contra riscos potenciais e permitir que aproveitem o poder da IA generativa de maneira ética”.



Keshav Varma

Chefe da ISU, unidade de negócios de tecnologia, software e serviços

Tata Consultancy Service Limited