Para formar a base de sua oferta de SAP Business One totalmente gerenciada, a Sypsoft360 selecionou IBM Cloud Bare Metal Servers certificados pela SAP. A empresa tomou a decisão após um exercício de prova de conceito (PoC) bem-sucedido que demonstrou que a solução entregava desempenho e gerenciamento fácil.

"Primeiro consideramos os IBM Cloud Bare Metal Servers porque são certificados para soluções SAP e têm preços competitivos," diz Del Solar. "O exercício de PoC nos convenceu de que nossa experiência com a IBM Cloud seria muito diferente da que tivemos com nosso provedor de serviços de nuvem anterior. A IBM possui escritórios ao redor do mundo, nos dando acesso a suporte local nos três países em que operamos: Peru, Chile e Equador. Por causa de sua presença internacional, trabalhar com a IBM é muito menos impessoal do que com outros grandes fornecedores com os quais lidamos no passado."

"Outro grande benefício da IBM Cloud é o suporte local de pré-vendas. Quando abordamos os clientes, eles frequentemente têm uma ampla gama de aplicações que desejam migrar para a nuvem, o que pode criar uma complexidade técnica significativa. Com a IBM Cloud, sempre temos acesso a especialistas técnicos da IBM para nos ajudar a definir a infraestrutura ideal para entregar os níveis de desempenho, segurança e eficiência de custos desejados para as necessidades únicas de cada cliente."

Hoje, a Sypsoft360 oferece a todos os novos clientes a opção de SAP Business One rodando na IBM Cloud, e a adesão tem crescido rapidamente. A empresa também está ajudando clientes existentes a dar seus primeiros passos na nuvem, migrando seus ambientes SAP Business One para IBM Cloud Bare Metal Servers.

Os engenheiros da Sypsoft360 usam o painel de controle da web para provisionar recursos e gerenciar a infraestrutura. Del Solar comenta: "A IBM implementa melhorias no portal da web periodicamente, o que o torna cada vez melhor e mais conveniente de usar. Se algum de nossos clientes tiver dúvidas sobre a integração de outras aplicações com seu ambiente SAP Business One baseado na nuvem, a IBM nos ajuda a responder de forma eficaz."