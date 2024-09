A IBM Business Partner Synopsis ajudou a SURA Peru a desenvolver, testar e implementar a solução, uma arquitetura moderna baseada em microsserviços que usa a tecnologia IBM App Connect Enterprise, que faz parte da plataforma IBM Cloud Pak for Integration. A equipe de modernização tomou a decisão estratégica de adotar uma abordagem em contêineres com a nova arquitetura, tornando assim mais fácil desenvolver e implementar novas integrações reutilizando componentes existentes. A conteinerização também contribui para a escalabilidade e resiliência da infraestrutura, além de ajudar a simplificar o processo de migração para a nuvem no futuro.

Como administradora de fundos de pensão, a SURA Peru lida com muitas informações financeiras críticas, então deve incorporar segurança em tudo o que faz. No passado, a organização abordava a segurança caso a caso, desenvolvendo uma camada de segurança separada para cada nova aplicação que desenvolvia. Como parte do projeto de modernização, a Bravo-Mejia e a equipe implementaram a solução IBM DataPower Gateway, que ajuda a proteger os dados da SURA Peru ao padronizar políticas de segurança em todas as aplicações e direcionar todo o tráfego através de um único ponto de entrada. "É uma abordagem mais moderna para a segurança", diz Bravo-Mejia.