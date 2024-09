Sonalika International Tractors Ltd.

Com a nova tecnologia IBM implementada, a Sonalika agora tem uma infraestrutura mais poderosa e resiliente para suportar suas principais operações. "Estamos executando nossos processos SAP muito mais rápido agora, e o novo armazenamento IBM oferece uma melhoria de desempenho notável. Minha equipe está muito mais feliz agora que não está esperando pela infraestrutura.”

Além disso, a arquitetura de armazenamento e operação virtualizada fornecida com a solução incentiva um ambiente altamente escalável que pode acompanhar o ritmo do crescimento projetado do fabricante.

"A confiabilidade também é importante para nós, e para garantir que nosso sistema esteja funcionando 99,999%, escolhemos a IBM", diz Gayen. "As plataformas Intel oferecem muita vulnerabilidade, mas a tecnologia IBM oferece segurança e estabilidade de disco que nos permitirão evitar tempo de inatividade e perdas operacionais relacionadas."

Juntamente com os recursos da tecnologia IBM, a Sonalika também está satisfeita com sua escolha na Tech9labs. “Eles têm uma abordagem honesta e sincera”, observa Gayen. "O insight que eles ofereceram foi feito de forma imparcial e com uma mente aberta, e estamos confiantes de que eles são verdadeiramente sinceros em relação ao nosso sucesso contínuo."

Por fim, à medida que o novo software SAP S/4HANA for implementado, Sonalika está confiante de que essa nova solução só trará mais valor, como explica Gayen: "Os executivos poderão ver tudo - todas as informações - relacionadas à margem bruta, lucratividade, fluxo de caixa, tudo em seu notebook ou tablet. Teremos insights em tempo real com visibilidade de processos e seremos capazes de conduzir transformações de processos de forma integrada. Teremos um ambiente de gerenciamento que realmente corresponde aos recursos de nossa infraestrutura."