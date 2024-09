Com o IBM® Cloud Kubernetes Service, a SISA pode implantar e operar quantos clusters do Kubernetes forem necessários, sem precisar configurar ou baixar um novo software. Além de permitir que a SISA gire novos clusters de forma rápida e perfeita, conforme necessário, essa oferta gerenciada também dá à empresa acesso a recursos de computação de código aberto de ponta em um ambiente rico em segurança.

Enquanto a SISA estava no meio de sua mudança para o Kubernetes, a pandemia de COVID-19 ocorreu, tornando difícil e perigoso o trabalho presencial. O novo relacionamento da SISA com a IBM® Cloud se mostrou fortuito, pois facilitou a decisão de mover as aplicações de back-end da empresa para o ambiente da IBM® Cloud.

No entanto, o back-end da SISA é tão tecnologicamente diversificado quanto suas ofertas externas. Nitz explica: "Algumas das aplicações que estamos movendo são muito novas e fáceis de mover para a nuvem, mas outras exigem servidores especiais. Estamos adotando uma abordagem muito estratégica.” .

Parte dessa abordagem envolve as normas ISO 9000. "Todos os nossos processos serão padronizados de acordo com a ISO 9000. " Precisamos registrar e certificar cada um deles, e devemos garantir que nossos sistemas estejam disponíveis 100% do tempo. Isso atrasa um pouco a migração, mas ainda esperamos concluir em menos de seis meses", ele diz.