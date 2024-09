Solitaire Interglobal Ltd.

Vários meses após tornar o Wenebojo disponível ao público, Lind, Kurhara e o restante da equipe da SIL continuam muito satisfeitos com a escolha de infraestrutura. Em primeiro lugar, eles destacam a qualidade de serviço que a solução IBM® Cloud oferece. Para a pessoa média, uma variação de qualidade de serviço de mais de 12 por cento para um serviço de streaming de vídeo torna-se visivelmente lenta ou pixelizada. Para grande parte do público-alvo do Wenebojo, esse limiar é consideravelmente menor. De fato, Lind estima que qualquer coisa acima de 5% seria inaceitável. Com o IBM® Cloud, a SIL relata variações de serviço de menos de 2%.

A solução IBM® Cloud Hyper Protect Services oferece outro benefício fundamental para a infraestrutura escolhida pelo Wenebojo Nos primeiros cinco meses após o projeto entrar em operação, a plataforma registrou aproximadamente um milhão de tentativas de ataques. Nenhum deles foi bem-sucedido. Para Lind, isso é particularmente reconfortante. “Estamos conduzindo uma vigilância global de segurança há mais de 22 anos e recebemos relatórios de milhões de empresas em todo o mundo sobre o impacto de violações de segurança. Sabemos quanto custa, o que se perde, quanto tempo leva para se recuperar etc. Poder manter os dados dos clientes privados e o capital intelectual dos escritores protegidos é algo muito importante para nós.”

Por fim, Lind e sua equipe destacam a escalabilidade da plataforma como um grande benefício da escolha pela IBM. A SIL precisa ser capaz de escalar o sistema, independentemente de qual lado esteja sendo mais exigido: o back-end de streaming ou o front-end voltado para o cliente. “Se tivermos um pico de demanda, precisamos saber que há uma maneira automática de escalar nossos recursos para lidar com essa demanda sem reduzir a qualidade do serviço”, diz ela.

Wenebojo está ganhando rapidamente espaço no mercado como um recurso para pessoas com com necessidades específicas ao redor do mundo. Lind e sua equipe estão atendendo chamadas de uma variedade de clientes potenciais, incluindo sistemas prisionais, escolares e hospitais. À medida que mais e mais pessoas descobrem os bookcasts do Wenebojo, Lind antecipa um crescimento rápido para o serviço. Graças à IBM, ela e sua equipe estão preparadas para isso. “A modelagem que fizemos para o Wenebojo mostra que, se não estivéssemos executando-o na IBM® Z e LinuxONE, precisaríamos de mais de 500 máquinas no próximo ano. Estamos comprometidos a longo prazo com a arquitetura IBM® Z devido ao desempenho e à confiabilidade sólida como rocha”, ela conclui.