Skagerak energi

Na Noruega, toda empresa de energia precisa informar com precisão os números de produção de energia a uma autoridade reguladora centralizada. Para controlar com precisão a distribuição de eletricidade e garantir que ela produza a quantidade certa de energia, a Skagerak depende dos dados que coleta dos periféricos em sua VDI. Usando uma solução IBM FlashSystem com a tecnologia IBM HyperSwap, a Skagerak tem a potência e a tolerância a falhas necessárias para garantir a transferência de dados críticos de notebooks e dispositivos portáteis para a equipe interna que gerencia a fonte de alimentação. A tecnologia HyperSwap agora é uma função de todos os sistemas de armazenamento da Skagerak, pois fornece acesso de local duplo a um volume. Os dados gravados no volume são enviados automaticamente para as duas cópias. Portanto, se um ficar inativo, o outro volume ainda poderá fornecer os mesmos dados sem qualquer interrupção nas aplicações.

Com 200.000 pontos de consumo e mais de 30 séries de medições lidas várias vezes por dia, a Skagerak gera grandes quantidades de dados. Para fornecer o poder de processamento que a empresa exigiu para suas aplicações críticos de computação intensiva de dados, a IBM adaptou uma solução projetada para desempenho excepcional e alta disponibilidade para substituir os appliances de banco de dados existentes da Skagerak. Usando as soluções IBM Power System E950 e IBM FlashSystem integradas aos processadores IBM POWER9, a empresa observou aumentos de desempenho de 5 a 11 vezes mais rápidos do que a solução de dispositivo de banco de dados da empresa em vários benchmarks.



"Se você quiser processar as informações, precisará ter boas soluções de origem com alto desempenho de E/S", diz Stein Ove Røv. "Se não obtivermos todos os números dos pontos de consumo, teremos que prever com base em alguns fatos e dados - talvez da semana passada ou do ano passado - e, para isso, precisamos de poder de processamento, o que é feito pela plataforma IBM Power Systems com o armazenamento IBM FlashSystem."



Anteriormente, vários processos da empresa eram manuais. Mas hoje em dia, todas as famílias têm medição automatizada que reporta o uso de eletricidade ao longo do dia, dando à Skagerak a capacidade de rastrear rapidamente o consumo e obter previsões precisas sobre a quantidade de energia hidroelétrica necessária para produzir. A empresa também coleta dados meteorológicos, medições de chuva e vários outros pontos de dados que a ajudam a produzir e distribuir energia de forma mais eficiente.



Skagerak possui quilômetros e quilômetros de linhas de energia para manter, e Stein Ove Røv diz que sua capacidade de usar melhor os dados para manutenção preditiva é importante. Atualmente, a empresa usa helicópteros e mão de obra para inspecionar linhas de energia, mas está buscando drones e realidade virtual para o monitoramento remoto de componentes e fábricas.



“A energia está mudando muito rápido”, diz ele. “Nosso objetivo é criar uma solução que seja estável, flexível e possa atender às nossas necessidades futuras. Esse futuro é a automação, e isso significa uma grande quantidade de dados."