Agora, os clientes da Seismic que precisam recontar discussões aprimoraram os recursos de resumo e recomendação de reuniões que atendem às suas diversas necessidades, com o apoio do IBM watsonx.ai. Combinando forças, as organizações abriram o caminho para a entrega de propostas de valor superiores em seus respectivos domínios, impulsionando a inovação em todos os setores, contando com técnicas abrangentes de manipulação e análise de documentos. Com o watsonx.ai incorporado, a plataforma de ponta da Seismic possibilita o processamento e a análise eficientes das transcrições de reuniões que os clientes desejam, garantindo uma integração perfeita com as principais ferramentas de colaboração, como Zoom, Microsoft Teams e Webex, usadas pelas empresas. Além disso, a Seismic reconheceu as possíveis oportunidades sinérgicas que a parceria com a IBM apresentava. "Promovendo parcerias com empresas de tecnologia proeminentes como a IBM, a Seismic continua comprometida com o fornecimento de ferramentas de engenharia de IA robustas, escaláveis e fáceis de usar, projetadas para atender às demandas de negócios em evolução", disse McCarter.

Há outros projetos de prova de conceito com soluções watsonx em andamento para oferecer suporte a recursos como pesquisa aprimorada orientada por IA generativa e linguagem natural para recursos de SQL. A Seismic demonstrou interesse na adoção de ofertas adicionais da IBM, incluindo o aproveitamento dos recursos do IBM watsonx.data, o que significa perspectivas de crescimento mútuo e possibilidades de cooperação de longo prazo que agregam valor ao cliente.