Para obter insights cognitivos sobre tendências, processos agrícolas e melhorar a precisão e a eficácia das orientações oferecidas, a SEGES se juntou à Mjølner Informatics, parceira de negócios da IBM, para desvendar o real valor dos seus dados.

Peter Enevoldsen relembra: "Quando a Mjølner Informatics propôs o uso do IBM Watson Analytics para analisar nossos dados, ficamos todos muito entusiasmados. O Watson Analytics representa uma maneira completamente nova de trabalhar com os dados. Depois de carregar uma amostra de dados na nuvem, o software não apenas nos ajuda a fazer perguntas e testar hipóteses, mas também procura automaticamente correlações e destaca áreas de pesquisa potencialmente interessantes. Ele nos mostra padrões que poderiam ter passado despercebidos no passado e coisas que nunca teríamos pensado em procurar.

"Por exemplo, quando carregamos conjuntos de dados de nosso banco de dados de gado no Watson Analytics e os integramos aos dados climáticos, o sistema rapidamente aprendeu um padrão: quanto maior a temperatura, maior a contagem de células somáticas no leite de vaca, o que significa uma qualidade mais fraca do leite. Esse insight significa que podemos aconselhar melhor os produtores de leite sobre como otimizar a produção de leite e aumentar os lucros. Quaisquer insights que possamos dar aos produtores de leite são extremamente valiosos para a economia nacional como um todo, porque a manteiga e o queijo são produtos de exportação muito importantes."

Ele continua: "Com uma interface de linguagem natural e fácil de usar, podemos fazer perguntas ao sistema com as mesmas palavras que usaríamos se estivéssemos perguntando a um colega, não há necessidade de entender sobre consultas SQL ou fazer qualquer programação complexa.

"Também podemos criar rapidamente visualizações interessantes e detalhadas com apenas alguns cliques, o que nos ajuda a obter um insight mais profundo dos nossos dados e, principalmente, apresentar as informações de uma forma que seja fácil de entender para quem não é especialista em estatística. Os agricultores estão muito mais familiarizados com a tecnologia do que as pessoas imaginam, mas é muito útil poder apresentar nossas informações a eles de forma intuitiva."