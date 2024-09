Avaliando as principais soluções de resposta a incidentes, a Secure-24 ficou impressionada com os recursos integrados do IBM Security SOAR, anteriormente Resilient. "Olhamos para muitas ferramentas e descobrimos que o Resilient era o ideal", diz Herr. "O Resilient integra-se a nossas outras plataformas IBM® e a plataformas de outros grandes líderes do setor."

Além disso, a funcionalidade de playbooks dinâmicos da plataforma IBM Security SOAR apoia a Secure-24 na criação de fluxos de trabalho personalizados para resposta a incidentes, bem como na facilidade de atualização, ajuste e combinação conforme a necessidade.

"O recurso de playbooks dinâmicos é a parte mais importante da ferramenta para nós", diz Herr. "Nossos investigadores foram capazes de criar uma metodologia flexível, mas mantêm cada investigação rigorosa. Desde o início, estamos seguindo um processo passo a passo que reúne tudo o que é necessário para uma auditoria e para evidências no caso de um incidente ir para órgãos de segurança pública"

Uma equipe da IBM Security visitou a Secure-24 no local para ajudar a empresa a personalizar o módulo de acordo com suas necessidades investigativas. "Tivemos especialistas da IBM que realmente entendiam de investigações e dedicaram um tempo para criar playbooks com nossos investigadores", diz Herr. "A partir daí, a iniciativa se tornou viral: todos os investigadores queriam participar desse novo programa de playbooks dinâmicos do Resilient."

Para otimizar ainda mais seu programa de resposta a incidentes, a Secure-24 avaliou as ferramentas de gerenciamento de eventos e informações de segurança (SIEM) para integração com a plataforma IBM Security SOAR, incluindo a solução IBM QRadar® Security Information and Event Management, uma plataforma inteligente projetada para analisar rapidamente grandes quantidades de dados de rede.

"Nossos investigadores fizeram investigações simuladas usando várias das principais soluções de SIEM existentes", diz Herr. "A plataforma que consideramos mais rápida, mais fácil de usar e mais consistente foi o IBM QRadar."